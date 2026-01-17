La Casa Blanca ha dado a conocer una significativa reestructuración en la supervisión de la gobernanza en Gaza, anunciando la creación de una nueva Junta Ejecutiva encargada de dirigir los esfuerzos de reconstrucción y administración de este frágil territorio.

El presidente Donald Trump encabezará la Junta, que incluye a importantes figuras políticas, tales como el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y Jared Kushner, yerno de Trump. Esta comisión estará en funcionamiento como parte del plan más amplio para resolver el conflicto en la región.

El establecimiento de esta Junta Ejecutiva ocurre en un momento delicado, tras el acuerdo de alto el fuego que se alcanzó a finales del pasado año después de intensos enfrentamientos. El objetivo principal del consejo será crear una estructura de gobernanza eficiente en Gaza y fomentar la paz en la región, además de promover el desarrollo económico y la estabilidad política.

Participando también en esta iniciativa, otros nombres destacados incluyen a Marc Rowan, director de Apollo Global Management, Roberto Gabriel, un asesor de Trump, y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Cada miembro asumirá roles específicos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza en la Franja de Gaza.

El comunicado de la Casa Blanca destaca que los miembros de la Junta tendrán responsabilidades clave en áreas como relaciones regionales, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de recursos para garantizar la recuperación efectiva de Gaza.

Además, se anunció que el búlgaro Nickolay Mladenov será el alto representante para Gaza, una figura con experiencia en la política internacional, y que previamente se ha desempeñado como ministro de exteriores de Bulgaria y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

Para garantizar la seguridad en la región, también se ha designado a Jasper Jeffers, comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, quien liderará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) bajo los auspicios de la ONU. Este contingente tiene como misión esencial asegurar la desmilitarización de Gaza y proporcionar un ambiente seguro para la implementación del plan de paz de Trump.

La formación de esta Junta Ejecutiva se alinea con la fase dos del ambicioso plan de paz para Gaza establecido por Trump, que incluye la creación de un Gobierno de tecnócratas en el enclave. Este nuevo Gobierno se espera que sea independiente de Hamás, cuya desmilitarización es uno de los requisitos fundamentales del plan estadounidense.