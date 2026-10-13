El Eibar – Mallorca se juega el sábado 17 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Eibar – Mallorca

Eibar – Mallorca Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Municipal de Ipurua (Eibar)

El Eibar y el Mallorca se enfrentarán en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Municipal de Ipurua. El Eibar llega al partido en la segunda posición con 21 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 19 goles y recibido 10. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha conseguido 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Mallorca ocupa la cuarta posición con 17 puntos, también en 9 partidos, con 11 goles a favor y 4 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Mallorca ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Eibar: 2º con 21 puntos en 9 partidos (19 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-V)

Mallorca: 4º con 17 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-E-D-V-V)

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