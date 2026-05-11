La retirada de la vicepresidenta de la primera línea orgánica de Sumar abre un proceso de sucesión en el que el nombre de la exalcaldesa de Barcelona cobra fuerza como posible candidata para liderar el proyecto en la capital.

BARCELONA / MADRID – El tablero político de la izquierda española ha sufrido un vuelco tras el anuncio de la retirada de Yolanda Díaz de sus cargos orgánicos. Según adelanta El Confidencial este 11 de mayo, este vacío de poder ha disparado las especulaciones sobre el papel de Ada Colau, cuyo nombre empieza a sonar con fuerza para una hipotética candidatura en Madrid, ya sea a nivel nacional o como pieza clave para rearmar el espacio de Sumar en la capital.

Un movimiento estratégico

La salida de Díaz deja a Sumar en una situación de interinidad que obliga a buscar referentes con alto nivel de conocimiento y experiencia institucional. En este contexto, Colau, que ya había anunciado su intención de dejar el Ayuntamiento de Barcelona tras el verano, emerge como una figura capaz de aglutinar las distintas sensibilidades de la coalición.

Fuentes cercanas al espacio de los «comunes» señalan que el entorno de Colau ve en este movimiento una oportunidad para «exportar» el modelo de gestión de Barcelona a Madrid, donde la izquierda alternativa ha tenido dificultades para consolidar un liderazgo fuerte tras la ruptura con Podemos y el ascenso de Más Madrid.

Los desafíos de una candidatura en Madrid

Sin embargo, el desembarco de Colau en Madrid no estaría exento de obstáculos:

Encaje con Más Madrid: La formación de Mónica García lidera el espacio progresista en la comunidad y la ciudad. La llegada de una figura con el peso de Colau podría generar tensiones por el control del liderazgo territorial. Recepción del electorado: El perfil de la exalcaldesa, fuertemente vinculado al municipalismo barcelonés, podría enfrentar resistencias entre el votante madrileño menos familiarizado con su gestión. Rearme de Sumar: El proyecto necesita urgentemente una cara visible que frene la sangría de votos y recupere el entusiasmo perdido tras los últimos ciclos electorales.

El futuro de la izquierda

Mientras Yolanda Díaz se mantiene en sus funciones dentro del Gobierno para garantizar la estabilidad de la coalición de coalición, el partido entra en un periodo de reflexión. La posibilidad de que Ada Colau lidere una lista en Madrid se interpreta no solo como una salida personal para la política catalana, sino como un intento de Sumar por nacionalizar un liderazgo que hasta ahora dependía exclusivamente de la figura de Díaz.

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Desde el sector de Sumar en Cataluña se guarda cautela, aunque admiten que «Ada es un activo político de primer nivel que no puede quedar en el olvido». En las próximas semanas, las reuniones entre las diferentes facciones de la coalición determinarán si esta «operación Madrid» se convierte en una realidad o si Colau optará por otros destinos internacionales, como se había especulado previamente.