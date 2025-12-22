La suerte sigue recorriendo el Teatro Real en esta mañana de lunes 22 de diciembre. Pasadas las 10:30 horas, los bombos han dictado el 60649, número premiado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025.

Este premio otorga a los afortunados 6.000 euros por cada décimo (300 euros por cada euro jugado), manteniendo el ritmo de una jornada que está resultando especialmente generosa con los premios menores antes de la aparición de los grandes protagonistas.

Un premio libre de impuestos

Al igual que ha sucedido con el anterior quinto premio (el 23112), los poseedores de un décimo del 60649 recibirán su dinero de forma íntegra. Al no alcanzar el umbral de los 40.000 euros fijado por la Agencia Tributaria, los ganadores cobrarán los 6.000 euros sin ningún tipo de retención fiscal.

El Sorteo entra en su fase clave

Con la salida de este segundo quinto premio, la maquinaria del sorteo continúa a pleno rendimiento. Todavía quedan en el bombo de los premios:

Seis quintos premios adicionales (6.000 € al décimo).

adicionales (6.000 € al décimo). Un cuarto premio (20.000 € al décimo).

(20.000 € al décimo). El tercer premio (50.000 € al décimo).

(50.000 € al décimo). El Gordo de Navidad (400.000 € al décimo).

La rapidez con la que están saliendo estos quintos premios augura una mañana muy repartida por toda España, ya que este tipo de números suelen venderse en numerosas administraciones.