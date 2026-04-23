Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos dejan nuevos afortunados en la jornada de ayer

Los resultados de los sorteos de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE, celebrados este miércoles 22 de abril de 2026, ya han sido hechos públicos. La fortuna ha sonreído a los participantes de estas dos modalidades de juego, una de las citas más seguidas por los españoles cada semana. El sorteo de la Bonoloto ha dejado una combinación marcada por números en las decenas de los veinte y los cuarenta, mientras que el cupón de la ONCE ha repartido su principal galardón y la conocida «Paga».

Resultado de la Bonoloto: combinación ganadora

En el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles, la combinación ganadora ha estado compuesta por los siguientes números:

17, 21, 22, 38, 42 y 47

Además de los seis números principales, la extracción ha designado al número 5 como complementario, una cifra fundamental para aquellos acertantes de cinco números que aspiran a elevar la cuantía de su premio. Por su parte, el reintegro ha recaído en el número 3, permitiendo recuperar el importe apostado a todos los boletos terminados en dicha cifra.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha llevado a cabo su tradicional sorteo del Cupón Diario. El número premiado ha sido el:

11628

Este número otorga un premio de 35.000 euros por billete a los poseedores del cupón agraciado. La fortuna ha ido más allá para uno de los participantes, ya que la serie 031 del mismo número ha sido la seleccionada para entregar «La Paga». Este premio adicional consiste en una renta de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

Verificación de boletos

Es importante recordar a todos los participantes que esta información tiene un carácter meramente informativo. Para proceder al cobro de cualquier premio o confirmar los datos, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados o consultar las fuentes oficiales. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado y la propia ONCE, organismos que no se responsabilizan de posibles errores u omisiones en informaciones externas.