El momento más esperado del año ha llegado. A las 10:44 horas, los niños de San Ildefonso han cantado el número 79.432, agraciado con el Primer Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, popularmente conocido como «El Gordo».

Este número reparte 4.000.000 de euros a la serie, lo que se traduce en 400.000 euros por décimo. Por cada euro jugado, los afortunados poseedores de este número recibirán 20.000 euros.

¿Cuánto dinero se recibe tras impuestos?

Como es habitual, Hacienda participa en la alegría de los ganadores. Al superar el mínimo exento de 40.000 euros, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre el resto del premio:

Premio bruto: 400.000 €

400.000 € Mínimo exento: 40.000 €

40.000 € Base imponible: 360.000 €

360.000 € Impuestos (20%): 72.000 €

72.000 € Neto final al bolsillo: 328.000 €

La suerte del 79.432

El Gordo de 2025 se ha hecho esperar hasta la cuarta tabla del sorteo. Este primer premio no solo baña de millones a quienes tienen el número exacto, sino que también reparte una cuantía importante en aproximaciones y centenas:

Aproximaciones: Los números 79.431 y 79.433 reciben 2.000 euros por décimo.

Los números y reciben por décimo. Centena: Los 99 números restantes de la centena (del 79.400 al 79.499) reciben 100 euros por décimo.

Los 99 números restantes de la centena (del 79.400 al 79.499) reciben por décimo. Reintegro: Todos los décimos terminados en 2 recuperan los 20 euros invertidos.

El Teatro Real ha estallado en aplausos al escucharse el número premiado, que sucede al 72.480 del pasado año. La lluvia de millones del 79.432 comienza ahora a distribuirse por las administraciones de lotería de toda España, marcando el inicio oficial de las celebraciones navideñas.