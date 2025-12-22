

Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, admitió en su declaración como investigado en el Caso Barça-Negreira que conoció a José María Enríquez Negreira en los primeros años del mandato de Joan Laporta, en 2003, cuando formaba parte de la Junta directiva. Esta versión contrasta con la ofrecida días antes por Laporta, quien aseguró no haber tenido contacto con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

“Al señor Negreira ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta. Alguien me lo presentó como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club”, declaró Rosell, según el canal de YouTube de Ramón Álvarez de Mon.

El expresidente subrayó que su relación con Negreira fue de carácter institucional y funcional, sin implicar una relación personal. “Del 2003 al 2005 lo vi alguna vez por el estadio haciendo sus informes y asesorando arbitralmente al club, aunque muchas veces trabajaba a distancia para mayor precisión”, explicó.

Rosell también delimitó el contacto temporal: tras dimitir en 2005, aseguró que no volvió a ver a Negreira hasta su regreso a la presidencia en 2010, momento en que heredó contratos previos, incluido el de Negreira.

Con estas declaraciones, Rosell aporta un testimonio que sitúa a Negreira en la estructura del club durante la primera etapa de Laporta, ofreciendo detalles cronológicos y administrativos sin emitir juicios sobre la naturaleza de la relación.