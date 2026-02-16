La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado solicitar a Telegram y WhatsApp los mensajes del exjefe de Gabinete de Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, correspondientes a esa jornada.

La magistrada ha ordenado tramitar una orden europea de investigación dirigida a Telegram en Bruselas y una comisión rogatoria a Estados Unidos para WhatsApp, con el objetivo de intentar recuperar esas comunicaciones. La decisión se recoge en una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, después de que la Guardia Civil informara de las dificultades para acceder a los mensajes.

El propósito de estas diligencias es obtener las conversaciones que Cuenca mantuvo ese día con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso; y el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, así como con otros cargos públicos implicados en la gestión de la emergencia. Pradas y Argüeso figuran como investigados en la causa.

La jueza también ha requerido a Cuenca para que, en el plazo de un día, identifique los números de teléfono asociados a las conversaciones de las que autorizó la obtención de datos. El exjefe de gabinete ya fue citado en enero para aportar la tarjeta SIM de su teléfono actual e intentar acceder al terminal utilizado durante la dana, pero la operación no permitió recuperar los mensajes. El dispositivo empleado ese día fue devuelto posteriormente a la Generalitat reseteado, con los datos borrados.

Nuevos testigos y diligencias

En otra resolución, la magistrada ha acordado citar como testigos a los agentes de la policía autonómica que estaban de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, así como a dos operarios de la presa de Buseo que trabajaban en las jornadas del 29 y 30 de octubre.

Por el contrario, ha rechazado la solicitud de una acusación particular para practicar nuevas diligencias relacionadas con la presa de Forata y la Confederación Hidrográfica del Júcar. La jueza considera que no existe relación causal entre esa infraestructura y los fallecimientos o lesiones investigados, al no haberse producido colapso ni daños en la presa.

En su auto, subraya que, al no haber repercusiones mortales ni lesiones vinculadas a la presa de Forata, carece de sentido requerir informes adicionales o practicar las diligencias solicitadas en esa línea.