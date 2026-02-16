El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha reconocido que considera un avance que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, se muestre dispuesta a contar con su formación como socio de gobierno, pero ha advertido de que el apoyo a su investidura dependerá de “hechos, no palabras”.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Fúster valoró positivamente las recientes declaraciones de Guardiola en las que señalaba que al PP y a Vox les unen más aspectos de los que les separan. “Es un paso, está muy bien”, afirmó, aunque insistió en que su partido no negociará a través de declaraciones públicas y espera compromisos concretos.

El dirigente de Vox aseguró que su formación está abierta a entrar en el Gobierno autonómico, pero únicamente si existen “garantías reales de cambio” en las políticas. A su juicio, no basta con desalojar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que es necesario aplicar medidas concretas en Extremadura. “No estamos aquí para sostener ambigüedades ni servir de muleta a nadie”, remarcó.

Negociaciones aún alejadas de un acuerdo

Fúster también expresó cautela respecto a la postura de la dirigente popular, recordando anteriores críticas de Guardiola hacia Vox y su líder. En este sentido, señaló que aunque ahora parece haber sintonía, aún persisten dudas y las posiciones siguen alejadas. Según afirmó, se ha negociado más de lo que el PP reconoce, pero a día de hoy no existe un acuerdo cercano.

El portavoz descartó además que Vox contemple abstenerse en una segunda votación de investidura, al considerar que su partido no está “para tonterías”. También negó que las conversaciones en Extremadura estén vinculadas a las de otras comunidades como Aragón o al contexto electoral en Castilla y León, subrayando que las negociaciones se abordan “territorio a territorio”.

En el ámbito nacional, Fúster celebró que el Partido Popular vaya a respaldar en el Congreso una iniciativa de Vox para prohibir el burka en espacios públicos, aunque criticó las contradicciones de los populares por su postura previa en parlamentos autonómicos.

Asimismo, anunció que Vox impulsará iniciativas en el Consejo y el Parlamento Europeo para aclarar las informaciones sobre la posible retirada de ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, reclamó “menos ruido y más trabajo serio” en las conversaciones entre ambas formaciones para facilitar un eventual acuerdo de investidura en Extremadura.