La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este viernes que los organismos del Estado ofrecerán «absoluta colaboración» a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, que se personó en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica solicitando documentación. Montero, antes de un acto en Sevilla, minimizó el alcance de las actuaciones, puntualizando que «no son registros, son requerimientos de expedientes o de información» relacionados con la investigación que afecta a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso.

Colaboración y secreto de sumario

María Jesús Montero fue preguntada por los periodistas sobre las actuaciones de la UCO que se han producido este viernes en varios organismos públicos. Estas acciones corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, que llevó al arresto de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso esta semana.

La vicepresidenta comenzó señalando que toda la información está declarada secreto de sumario, por lo que no dispone de más datos que los que se publican en los medios de comunicación, reconociendo que «a veces la información que me llega es justamente la que publican» los periodistas. Montero justificó el secreto de sumario, entendiendo que el tribunal considera que las actuaciones deben hacerse con el «sigilo, con la discreción necesaria para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan desarrollar su trabajo».

Distinción entre registro y requerimiento

La ministra de Hacienda hizo hincapié en la naturaleza de las actuaciones de la UCO en los ministerios y Correos.

Montero aseguró: «Así que, absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que lleguen hasta cualquier lugar, por supuesto, de cualquier institución, cualquier organismo donde entiendan que puedan requerir información que sea útil para la investigación». En este contexto, la vicepresidenta precisó que lo que está llevando a cabo la UCO «no son registros, son requerimientos de expedientes o de información», cuyo contenido dijo desconocer.

Montero consideró «muy oportuno» que tanto la UCO como la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) y otros organismos de investigación «alcancen cualquier tipo de organismo, cualquier tipo de expediente» que les permita llegar al «esclarecimiento de la verdad». Concluyó garantizando: «Absoluta colaboración por parte de todos los organismos del Estado y, por tanto, ponernos a su disposición para que al final se conozca qué es exactamente lo que ha ocurrido, y exactamente las personas que hayan podido estar implicadas en esta situación, que rindan cuenta ante la justicia, que es lo que tienen que hacer».