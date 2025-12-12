El Partido Popular acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar los Fondos Next Generation europeos como un «colchón» para la gestión diaria y poder eludir la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. Los responsables económicos del PP, incluyendo a Alberto Nadal y Juan Bravo, sostienen que el Ejecutivo ha aprovechado los márgenes que permite el Real Decreto Ley 36/2020 —aprobado en su día con la abstención de Vox— para mover partidas presupuestarias sin control parlamentario, perdiendo una oportunidad histórica para la transformación y modernización productiva del país.

El uso desviado de los Fondos Europeos

La cúpula económica del Partido Popular insiste en la tesis de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha subvertido el propósito original de los Fondos Next Generation, destinados a paliar los efectos de la pandemia y modernizar el tejido productivo. En lugar de ello, según el PP, los fondos han servido como una cobertura financiera que ha permitido a Sánchez gobernar con cierta comodidad sin la necesidad de negociar y aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El nuevo responsable de Economía del PP, Alberto Nadal, junto a Juan Bravo (Hacienda) y la exministra Elvira Rodríguez, señalan directamente el Real Decreto Ley 36/2020. Nadal recuerda que esta norma de urgencia otorga al Gobierno amplios márgenes de maniobra para mover partidas presupuestarias sin tener que pasar por el control del Parlamento, una herramienta que ha sido fundamental para atender las necesidades diarias del Ejecutivo. El PP critica que la abstención de Vox en su momento permitiera la convalidación de esta norma, facilitando esta gestión opaca.

Renuncia a 60.000 millones y baja ejecución

Los responsables populares se quejan de la renuncia del Gobierno a solicitar 60.000 millones de euros en préstamos ya adjudicados a España dentro del Next Generation.

• Rechazo a la interpretación del ministro Cuerpo: El PP rechaza la interpretación del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que argumenta que estos fondos ya no son necesarios porque el dinero se puede conseguir, incluso más barato, en los mercados. Nadal contrapone que no es lo mismo que España deba financiarse en 2026 pidiendo cerca de 300.000 millones de euros en los mercados, que pedir 360.000 millones, lo que incrementa el riesgo y el coste.

• Capacidad de ejecución: El PP duda de que el Gobierno tenga la capacidad de utilizar esos 60.000 millones y destinarlos a sus fines previstos, que incluían líneas ICO verde y para emprendedores, instrumentos de coinversión (como Next Tech, PCO, FRA) y proyectos de descarbonización industrial e inversión productiva a gran escala.

España, a la cola de la ejecución en Europa

El Partido Popular fundamenta sus críticas en los datos de ejecución. Según cifras de Eurostat, hasta finales de 2024 (últimos datos oficiales disponibles), España apenas había gastado el 19.5% de los fondos asignados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a 160.000 millones de euros entre transferencias y créditos.

La comparación con otros grandes países de la UE es desfavorable: Francia, en el mismo periodo, ya había gastado un 87.1%, e Italia, un país con una afectación pandémica comparable, había ejecutado un 33.1%. En definitiva, el PP concluye que, a cambio de que Sánchez pudiera gobernar sin apuros económicos ni Presupuestos, se ha perdido una oportunidad histórica para impulsar y transformar la economía española.