DALLAS – En las semifinales de una Copa del Mundo, los detalles marcan la diferencia. Más allá de las bajas por lesión o sanción, el factor logístico emerge como un elemento crucial antes del decisivo choque entre España y Francia. En este apartado, la balanza se inclina notablemente a favor de los galos: la Selección de Luis de la Fuente afronta la eliminatoria arrastrando un día menos de descanso y una exigente paliza de kilómetros y husos horarios en comparación con su rival.

El primer dato es evidente: Francia resolvió sus cuartos de final el pasado jueves, mientras que España tuvo que competir el viernes. Sin embargo, el verdadero lastre no reside en esas 24 horas de diferencia, sino en la caótica hoja de ruta que ha tenido que soportar la expedición española desde su llegada al continente el pasado 5 de junio.

El fin del campo base y una odisea itinerante

Mientras que la selección de Didier Deschamps ha disfrutado de la estabilidad de mantener su campo base en Boston durante todo el torneo —regresando allí tras cada encuentro e incluso disputando dos partidos en dicha ciudad—, España se vio obligada a desmantelar su base. Tras pasar 25 días en las cómodas instalaciones de Chattanooga, la condición de terminar como primera de grupo dibujó un cuadro eliminatorio que hizo inviable la permanencia.

El periplo español incluye hitos de gran desgaste:

Fase de preparación: Un vuelo transoceánico inicial de 6.500 km al que le siguió, casi sin deshacer las maletas, un viaje de ida y vuelta a Puebla (México) para medirse a Perú, sumando otras 22 horas de vuelo.

Un vuelo transoceánico inicial de 6.500 km al que le siguió, casi sin deshacer las maletas, un viaje de ida y vuelta a Puebla (México) para medirse a Perú, sumando otras 22 horas de vuelo. Fase de grupos: Dos traslados en autobús a Atlanta (800 km) y un viaje en avión a Guadalajara (México), que implicó seis horas de vuelo y un drástico cambio de país y franja horaria.

Dos traslados en autobús a Atlanta (800 km) y un viaje en avión a Guadalajara (México), que implicó seis horas de vuelo y un drástico cambio de país y franja horaria. Fase de eliminatorias: La etapa más desordenada, alternando trayectos continuos entre Los Ángeles y Dallas que han sumado otras 13 horas de avión y unos 9.000 kilómetros extra.

En total, los futbolistas españoles acumulan cerca de 20 horas de avión en 35 días (excluyendo el viaje a Puebla), ocho horas de autobús y hasta seis cambios de franja horaria. Por el contrario, Francia apenas ha superado las 10 horas de vuelo acumuladas —desplazándose solo a Nueva Jersey y Filadelfia antes de aterrizar este lunes en Dallas— y no ha sufrido alteraciones en sus relojes biológicos hasta ahora.

La baza española: el factor climatológico

No todo son desventajas para el combinado blaquinegro. El estricto orden logístico de Francia les ha obligado a disputar sus encuentros en estadios abiertos, bajo condiciones de calor asfixiante. España, por su parte, ha competido resguardada en recintos cerrados y completamente climatizados, con la única excepción de su duelo frente a Uruguay en Guadalajara.

A las puertas de la gran final, con las fuerzas físicas al límite y la «luz de reserva» encendida en muchos jugadores, el cuerpo técnico de Luis de la Fuente se centra en la recuperación exprés de un grupo que ha demostrado que sabe competir contra las adversidades del Mundial más global de la historia.