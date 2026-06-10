El DJ protagonizó un tenso desencuentro en el municipio murciano al ser cuestionado por su voz, defendiendo la trayectoria de Isabel Pantoja y dedicando un tema musical al espectador antes de reivindicar su labor en redes sociales

Kiko Rivera ha protagonizado un tenso episodio durante la actuación musical que ofreció el pasado fin de semana en las fiestas de la localidad murciana de Archena. Mientras se encontraba en la mesa de mezclas interpretando uno de sus temas más populares, el DJ recibió la crítica en voz alta de un asistente, quien afirmó ante el público que no sabía cantar. La reacción del hijo de la tonadillera no se hizo esperar, interrumpiendo su sesión para responder de forma tajante e irónica frente a todos los presentes y reivindicar, al mismo tiempo, el legado artístico de su madre, Isabel Pantoja, con quien mantiene una relación fluida tras años de distanciamiento.

El altercado se produjo en pleno directo cuando Rivera, al escuchar los reproches procedentes de la zona del público, decidió paralizar momentáneamente el desarrollo del evento para dirigirse directamente al espectador en cuestión. «¿Quieres cantar tú? Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre, y además lo hace de p*** madre. Tienes que saber de dónde vienes. Ven a bailar y a disfrutar», replicó el artista de manera contundente. Acto seguido, el DJ optó por utilizar la propia música como vehículo de respuesta, haciendo sonar de inmediato una canción cuya letra contenía un mensaje explícito dirigido al detractor: «Y tú que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que, si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?».

Esta composición musical guarda un antecedente significativo en la trayectoria reciente de Kiko Rivera. Se trata del mismo tema que el sevillano dedicó de forma indirecta a Irene Rosales a raíz de la entrevista que esta concedió en el programa televisivo ‘¡De viernes!’ para abordar los detalles de su proceso de divorcio. En aquella ocasión, Rivera difundió un vídeo en el que aparecía bailando dicha sintonía en compañía de Lola García, su actual pareja sentimental. La conocida bailarina estuvo presente también el pasado fin de semana en Murcia presenciando el incidente, consolidando una dinámica habitual desde que se hizo público su noviazgo, periodo en el cual ha pasado a acompañar al DJ de manera recurrente en gran parte de sus compromisos laborales y bolos.

Una vez concluido el espectáculo y transcurridas unas horas desde el concierto en Archena, Kiko Rivera recurrió a sus perfiles oficiales en las redes sociales para trasladar a sus seguidores una reflexión acerca de cómo había experimentado el altercado. A pesar del desencuentro con el citado espectador, el músico aseguró guardar una impresión positiva de la cita en tierras murcianas. «Lo vivido ayer se queda grabado en mi memoria para siempre. Ayer sentí que entendíais perfectamente lo que hago y por qué lo hago. Mi trabajo va mucho más allá de poner canciones. Se trata de crear momentos, de compartir emociones y de hacer que durante unas horas nos olvidemos de todo y simplemente disfrutemos juntos», manifestó a través de sus canales digitales.

En su comunicado de agradecimiento, el DJ obvió el foco de tensión para centrarse en el respaldo general de los asistentes al consistorio murciano. «Por eso quería daros las gracias de corazón. Gracias por cada aplauso, cada sonrisa, cada mensaje y por la energía tan increíble que me regalasteis. Me llevo un recuerdo precioso de Archena y espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse muy pronto. Hasta la próxima, Archena. Gracias por una noche que no voy a olvidar jamás», zanjó.

Por otra parte, la réplica ofrecida por Rivera en el escenario de Archena ha vuelto a evidenciar públicamente el estado de reconciliación que mantiene con Isabel Pantoja. Tras atravesar un prolongado periodo marcado por el distanciamiento y las desavenencias familiares, madre e hijo han conseguido subsanar sus diferencias pasadas y restablecer una comunicación fluida. Este acercamiento afectivo ha quedado constatado en la vehemencia con la que el DJ defendió su procedencia familiar ante la crítica del asistente, recurriendo a elogios explícitos hacia la trayectoria profesional de la tonadillera sobre los escenarios para zanjar la confrontación en el municipio de Murcia.