El Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid por 2-1 en el Metropolitano en un derbi marcado por la tensión, la polémica arbitral y las protestas de José Mourinho en rueda de prensa.

El Estadio Cívitas Metropolitano volvió a reafirmarse como un feudo inexpugnable para el Real Madrid. En un encuentro trascendental para las aspiraciones ligueras de ambos conjuntos, el Atlético de Madrid venció por 2-1 al equipo dirigido por José Mourinho en un derbi caracterizado por la intensidad, la tensión sobre el terreno de juego y el protagonismo de las decisiones arbitrales. La victoria del cuadro rojiblanco permite a los de Diego Pablo Simeone sumar tres puntos de gran relevancia frente a su rival ciudadano, en un compromiso que concluyó con un severo malestar en el bando visitante y duras declaraciones del técnico portugués en la comparecencia ante los medios de comunicación.

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El arranque del derbi estuvo marcado por las sorpresas tácticas implementadas en las alineaciones iniciales. Simeone apostó por situar a Marcos Llorente en la medular junto a Johnny Cardoso y por articular una defensa con tres centrales. Por su parte, el Real Madrid presentó una estructura basada en el bloque habitual con las novedades de sus incorporaciones defensivas, alineando a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en la medular. El desarrollo de los primeros 45 minutos ofreció escaso margen para la fluidez en el juego, imponiéndose las interrupciones, el juego físico y los constantes parones derivados de las faltas cometidas por ambos contendientes.

Tensión, polémica arbitral e igualdad en la primera mitad

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El choque comenzó con avisos tempranos sobre ambas porterías y un alto nivel de crispación en el ambiente. Transcurridos los primeros cinco minutos, Simeone resultó amonestado por sus protestas hacia la labor del colegiado. Poco después, Álex Baena cometió una dura entrada sobre Arda Güler. Tras un intento inicial de Jonathan David invalidado por posición adelantada, el Atlético de Madrid dispuso de su opción más clara mediante un centro-chut de Lee Kang-in que se dirigió a la base del poste, obligando a intervenir al guardameta Thibaut Courtois.

El tramo final del primer periodo concentró la mayor controversia arbitral del encuentro. Una acción en la que Cuti Romero pisó a Jude Bellingham a la altura de la rodilla fue sancionada inicialmente con tarjeta para el futbolista inglés, si bien la revisión del VAR derivó en la rectificación del colegiado y en la amonestación con tarjeta amarilla para el central argentino. En la jugada posterior, el Real Madrid generó su única ocasión de peligro mediante un disparo desde fuera del área ejecutado por Arda Güler que fue repelido por Jan Oblak. Antes de llegar al descanso con el marcador 0-0, el choque sumó una nueva acción polémica tras un pisotón de Lee Kang-in al tobillo de Valverde que el árbitro señaló como falta sin mostrar amonestación, provocando las protestas del jugador uruguayo.

La irrupción de Giuliano Simeone y los goles del segundo tiempo

La reanudación del partido modificó de forma sustancial el rumbo del derbi en los primeros minutos de la segunda mitad. Giuliano Simeone protagonizó las dos acciones determinantes que decantaron la balanza a favor del equipo colchonero. En el minuto 51, el atacante argentino realizó un desmarque a la espalda de la defensa que provocó el Agarre de Dean Huijsen; la acción conllevó la tarjeta roja directa para el central del Real Madrid y la señalización de un penalti que Alejandro Grimaldo transformó en el 1-0. Ocho minutos más tarde, en el 59, el propio Giuliano asistió a Jonathan David para que este anotara a placer el segundo tanto del Atlético de Madrid.

Ante la inferioridad numérica y el marcador en contra, José Mourinho retiró del terreno de juego a Vinícius Júnior y Arda Güler para dar entrada a Antonio Rüdiger y Yan Diomande. El joven atacante recién ingresado desbordó por la banda en diversas acciones de uno contra uno e intervino en una clara oportunidad desbaratada por Oblak. Pese a la persistencia de Tchouaméni y Valverde en la zona de creación, el técnico visitante dio entrada a Bernardo Silva en el minuto 82, mientras que Carlos Espí no llegó a tener minutos en el choque. En el tramo final del partido, Rüdiger acortó distancias mediante un remate a balón parado en el minuto 88 para situar el 2-1 definitivo, redondeando la sexta victoria del Atlético sobre el Real Madrid en los doce derbis disputados en el Metropolitano.