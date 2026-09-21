El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ofreció este domingo una de las comparecencias más duras de su segunda etapa al frente del banquillo blanco tras la celebración del derbi. El técnico portugués, visiblemente enfadado con el desarrollo del encuentro, mostró públicamente una hoja con los minutos de dos faltas que, a su juicio, debieron haber sido sancionadas con tarjeta roja directa y no lo fueron por el árbitro principal. Asimismo, el preparador arremetió de forma directa contra el Comité Técnico de Árbitros por haber designado al colegiado Ortiz Arias para dirigir un duelo de tal trascendencia en el Estadio Cívitas Metropolitano.

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Durante su intervención ante los medios de comunicación, el preparador luso exhibió un folio para fundamentar sus quejas sobre el criterio arbitral aplicado en el terreno de juego. Mourinho detalló de forma específica dos acciones concretas acontecidas durante el partido: una entrada cometida por el Cuti Romero sobre Jude Bellingham y otra acción de Kang-in Lee sobre Fede Valverde, argumentando que ambas jugadas merecieron la expulsión directa de los futbolistas rivales.

Críticas a la designación de Ortiz Arias y la gestión de la presión

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El técnico madridista centró gran parte de su discurso en cuestionar el proceso de elección del árbitro para este enfrentamiento. «La historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después once contra diez podemos imaginar lo que serían 50 minutos once contra nueve», manifestó Mourinho durante la rueda de prensa para subrayar el impacto que, según su criterio, tuvieron esas decisiones en el desarrollo del choque.

En sus declaraciones, el entrenador del conjunto blanco apuntó directamente hacia los responsables de las designaciones arbitrales: «Quien tiene que estar feliz, obviamente además de la gente del Atlético por los tres puntos, es el comité de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. Lo primero, que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando según me dicen es 24 horas antes. Después, mete un árbitro que en 41 años no tiene internacionalización. No será porque es un gran árbitro. Después, el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión», analizó respecto a la figura de Ortiz Arias.

😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

Señalamiento al árbitro asistente de VAR

Además de sus valoraciones sobre el colegiado principal en el césped, Mourinho dirigió duras palabras hacia la labor de Trujillo Suárez, árbitro encargado del sistema de videobarraje durante el derbi. El entrenador del Real Madrid recriminó que el colegiado del VAR interviniera en una de las acciones y no en la segunda, la cual calificó como una falta de mayor gravedad.

«Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR que lo ha llamado a la primera roja, y no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Sin ir más lejos, la temporada pasada, la Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona… Es un VAR que tiene mucha historia», afirmó el preparador madridista. Para concluir su análisis sobre el equipo arbitral, añadió: «Si el pobre árbitro, se puede decir sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, hay este señor no hay presión, porque en Las Rozas no hay presión. O hay presión y nosotros no sabemos».