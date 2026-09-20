Atlético de Madrid derrotó al Real Madrid 2-1 en la jornada 7 de LaLiga, disputada el domingo, 20 de septiembre de 2026.

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En Ceuta no hay representación en los duelos de esta jornada.

Marcadores de la jornada 7

Getafe 1 – 0 Málaga — Iván Azón [85′]

— Iván Azón [85′] Atlético de Madrid 2 – 1 Real Madrid — Alejandro Grimaldo [53′ (p.)], Jonathan David [59′]; Antonio Rüdiger [89′]; expulsados: Dean Huijsen (Real Madrid, 52′)

— Alejandro Grimaldo [53′ (p.)], Jonathan David [59′]; Antonio Rüdiger [89′]; expulsados: Dean Huijsen (Real Madrid, 52′) Deportivo de La Coruña 1 – 1 Real Betis — Cucho Hernández [43′]; Diego Villares [87′]

— Cucho Hernández [43′]; Diego Villares [87′] Villarreal 3 – 1 Levante — Ayoze Pérez [41′], Alberto Moleiro [54′], Georges Mikautadze [86′]; Iván Romero [42′]

— Ayoze Pérez [41′], Alberto Moleiro [54′], Georges Mikautadze [86′]; Iván Romero [42′] Valencia 2 – 3 Real Sociedad

Duelos destacados

El Atlético venció al Real Madrid con un gol de penalti de Alejandro Grimaldo (53′) y un tanto de Jonathan David (59′). Antonio Rüdiger recortó distancias para el Real Madrid en el 89′ y Dean Huijsen fue expulsado en el 52′.

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Villarreal remontó al Levante y firmó un 3-1 con goles de Ayoze Pérez (41′), Alberto Moleiro (54′) y Georges Mikautadze (86′), después del tanto inicial de Iván Romero (42′).

Getafe ganó 1-0 al Málaga gracias al gol de Iván Azón en el 85′. Deportivo de La Coruña y Real Betis empataron 1-1 con dianas de Cucho Hernández (43′) y Diego Villares (87′). Valencia perdió 2-3 ante la Real Sociedad en el cierre de la jornada.

Fuente: datos facilitados para LaLiga, jornada 7 (domingo, 20 de septiembre de 2026).

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