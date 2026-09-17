El FC Barcelona logró una nueva goleada ante el Racing de Santander en el Camp Nou y estableció el mejor inicio de temporada liguera de su historia tras sumar seis victorias consecutivas.

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El FC Barcelona continúa haciendo historia en LaLiga. El conjunto azulgrana goleó al Racing de Santander por 7-2 en el Camp Nou y consiguió el mejor arranque liguero de su historia, con seis triunfos consecutivos en este inicio de competición.

El equipo dirigido por Hansi Flick volvió a demostrar su capacidad ofensiva pese a los cambios introducidos en el once inicial. El técnico realizó cuatro modificaciones respecto a partidos anteriores, pero el rendimiento del equipo no se vio afectado ante un Racing que intentó mantener su planteamiento pese al dominio local.

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El Barça abrió el marcador en el minuto 8 con un disparo de Joao Cancelo desde fuera del área. Poco después, Raphinha amplió la ventaja desde el punto de penalti, aunque el conjunto cántabro respondió con un gol de Maguette Gueye tras aprovechar una acción defensiva azulgrana.

La reacción visitante no frenó al Barcelona, que volvió a aumentar la distancia antes del descanso. Cancelo marcó el tercer tanto de su cuenta y Raphinha anotó el cuarto para completar un doblete antes del paso por vestuarios. Lamine Yamal tuvo la oportunidad de ampliar todavía más la ventaja, pero su lanzamiento de penalti fue detenido por el portero rival.

Tras el descanso, el Racing redujo diferencias con un tanto de Zabiri después de un error en la salida de balón del Barça. Sin embargo, el equipo azulgrana respondió rápidamente y Raphinha volvió a marcar desde los once metros para completar su triplete.

La goleada quedó cerrada con los goles de Gabriel Jesús en el minuto 78 y Lamine Yamal en los instantes finales del encuentro, confirmando el triunfo por 7-2.

Con esta victoria, el Barcelona mantiene su pleno de triunfos y establece un nuevo registro histórico en el inicio de una temporada liguera, con un equipo que continúa mostrando un gran poder ofensivo.