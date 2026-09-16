Atlético de Madrid derrotó 4-0 a Osasuna y Sevilla venció 1-0 al Deportivo de La Coruña en la jornada 6 de LaLiga, celebrada el miércoles 16 de septiembre de 2026.

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Atlético de Madrid 4 – 0 Osasuna

Deportivo de La Coruña 0 – 1 Sevilla

Partidos de la jornada 6

La jornada 6 se disputó con dos encuentros ese miércoles. Atlético de Madrid y Sevilla obtuvieron victorias claras en sus respectivos compromisos. Ningún club de Ceuta compite en LaLiga, por lo que estos resultados no afectan directamente a equipos de la ciudad. En la información disponible no se incluyen alineaciones ni otros detalles estadísticos de los partidos.

Goleadores

No se han facilitado los nombres de los goleadores ni los minutos en los datos publicados sobre esta jornada.

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