El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prevé visitar España en otoño en plena negociación sobre la sede de la final del Mundial 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Lee tambien: La Vuelta a España 2027 saldrá de Santiago de Compostela, finalizará en Madrid y modificará sus fechas

La elección de la sede de la final del Mundial 2030 continúa abierta y será uno de los asuntos que se aborden durante la próxima visita de Gianni Infantino a España, prevista para otoño, según ha avanzado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

La FIFA será el organismo encargado de tomar la decisión definitiva sobre el estadio que albergará el partido por el título. Louzán ha señalado que España confía en acoger la final y ha defendido los argumentos del país durante su intervención en el World Football Summit celebrado en Madrid.

Lee tambien: La Vuelta a España se queda en casa doce años después: Enric Mas es el primer español que la gana desde Contador en 2014

«Los datos nos avalan y los argumentos, también», afirmó el presidente de la RFEF, quien considera que España debe ser la sede del encuentro decisivo del torneo. El dirigente federativo también destacó que el país será «el epicentro mundial» del fútbol en los próximos años con eventos como las finales de la Champions League previstas en España y el Mundial de 2030.

Durante la visita de Infantino está previsto un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Louzán, la RFEF quiere mantener una conversación amplia con el máximo responsable de la FIFA para abordar los preparativos del campeonato, cuya cuenta atrás ya ha comenzado.

El debate sobre la final ha aumentado después de las declaraciones realizadas desde Marruecos sobre la posibilidad de que el partido se dispute en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, una instalación todavía en construcción. La FIFA no ha confirmado esta opción.

Louzán pidió «tranquilidad» y señaló que no se debe entrar en una disputa por la sede. También indicó que Marruecos es un aliado en distintos aspectos, aunque destacó la relación con Portugal y con los países sudamericanos que también participarán como sedes del Mundial.

El presidente de la RFEF recordó que España contará con once ciudades candidatas después de la incorporación de Valencia y Vigo, aunque será la FIFA quien determine finalmente el número de sedes. Además, defendió el peso de España en la organización del torneo por el número de sedes y su aportación económica.