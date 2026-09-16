16 de septiembre de 2026: la jornada 1 de la fase de liga de la Liga Europa se disputó con 9 partidos. Celta Vigo fue el único representante español y perdió 1-0 ante Omonia Nicosia.
Lee tambien: LaLiga jornada 6: victorias del Atlético de Madrid y del Sevilla
Marcadores
- Ararat-Armenia 1 – 4 Sparta Praha
- Omonia Nicosia 1 – 0 Celta Vigo
- Milan 0 – 2 Benfica
- Anderlecht 1 – 2 Lyon
- Bayer Leverkusen 2 – 0 Celje
- Hapoel Beer Sheva 0 – 0 Dinamo Zagreb
- Olympiakos Piraeus 2 – 1 Jagiellonia
- Sturm Graz 0 – 0 Rennes
- Sunderland 1 – 0 AZ Alkmaar
Goleadores y minutos
Ararat-Armenia 1 – 4 Sparta Praha: T. Guddal [20′, 22′], J. Mercado [53′], P. Vydra [71′]; B. R. Wilson Valdez [55′].
Omonia Nicosia 1 – 0 Celta Vigo: J. Balkovec [88′].
Lee tambien: Levante – Athletic Club, en directo: jornada 6 de La Liga
Milan 0 – 2 Benfica: D. Lukebakio [16′], J. Kaminski [53′].
Anderlecht 1 – 2 Lyon: N. Nartey [8′], K. Nakamura [22′]; M. Cvetkovic [61′].
Bayer Leverkusen 2 – 0 Celje: S. Seslar [15′ (p.p.)], F. Medina [74′].
Hapoel Beer Sheva 0 – 0 Dinamo Zagreb: sin goleadores registrados en los datos.
Olympiakos Piraeus 2 – 1 Jagiellonia: K. Szmyt [20′]; A. Gonzalez [43′], R. Yaremchuk [84′].
Sturm Graz 0 – 0 Rennes: sin goleadores registrados en los datos.
Sunderland 1 – 0 AZ Alkmaar: E. Le Fee [66′ (p.)].
Duelos destacados
Sparta Praha tomó ventaja rápida en Ararat-Armenia con dos goles de T. Guddal y amplió su triunfo con J. Mercado y P. Vydra; Ararat-Armenia maquilló el resultado con el tanto de B. R. Wilson Valdez.
Benfica ganó en San Siro con goles de D. Lukebakio y J. Kaminski. Omonia Nicosia derrotó por 1-0 al Celta con un gol tardío de J. Balkovec.
Lyon remontó para imponerse en Anderlecht. Olympiakos logró darle la vuelta a Jagiellonia, mientras que Bayer Leverkusen y Sunderland cerraron la jornada con victorias confortables de 2-0 y 1-0, respectivamente. Los empates sin goles entre Hapoel Beer Sheva y Dinamo Zagreb, y entre Sturm Graz y Rennes, dejaron puntos repartidos.
Para los seguidores ceutíes del fútbol español, la derrota del Celta es el resultado más reseñable de la jornada.