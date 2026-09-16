16 de septiembre de 2026: la jornada 1 de la fase de liga de la Liga Europa se disputó con 9 partidos. Celta Vigo fue el único representante español y perdió 1-0 ante Omonia Nicosia.

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Ararat-Armenia 1 – 4 Sparta Praha

Omonia Nicosia 1 – 0 Celta Vigo

Milan 0 – 2 Benfica

Anderlecht 1 – 2 Lyon

Bayer Leverkusen 2 – 0 Celje

Hapoel Beer Sheva 0 – 0 Dinamo Zagreb

Olympiakos Piraeus 2 – 1 Jagiellonia

Sturm Graz 0 – 0 Rennes

Sunderland 1 – 0 AZ Alkmaar

Goleadores y minutos

Ararat-Armenia 1 – 4 Sparta Praha: T. Guddal [20′, 22′], J. Mercado [53′], P. Vydra [71′]; B. R. Wilson Valdez [55′].

Omonia Nicosia 1 – 0 Celta Vigo: J. Balkovec [88′].

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Milan 0 – 2 Benfica: D. Lukebakio [16′], J. Kaminski [53′].

Anderlecht 1 – 2 Lyon: N. Nartey [8′], K. Nakamura [22′]; M. Cvetkovic [61′].

Bayer Leverkusen 2 – 0 Celje: S. Seslar [15′ (p.p.)], F. Medina [74′].

Hapoel Beer Sheva 0 – 0 Dinamo Zagreb: sin goleadores registrados en los datos.

Olympiakos Piraeus 2 – 1 Jagiellonia: K. Szmyt [20′]; A. Gonzalez [43′], R. Yaremchuk [84′].

Sturm Graz 0 – 0 Rennes: sin goleadores registrados en los datos.

Sunderland 1 – 0 AZ Alkmaar: E. Le Fee [66′ (p.)].

Duelos destacados

Sparta Praha tomó ventaja rápida en Ararat-Armenia con dos goles de T. Guddal y amplió su triunfo con J. Mercado y P. Vydra; Ararat-Armenia maquilló el resultado con el tanto de B. R. Wilson Valdez.

Benfica ganó en San Siro con goles de D. Lukebakio y J. Kaminski. Omonia Nicosia derrotó por 1-0 al Celta con un gol tardío de J. Balkovec.

Lyon remontó para imponerse en Anderlecht. Olympiakos logró darle la vuelta a Jagiellonia, mientras que Bayer Leverkusen y Sunderland cerraron la jornada con victorias confortables de 2-0 y 1-0, respectivamente. Los empates sin goles entre Hapoel Beer Sheva y Dinamo Zagreb, y entre Sturm Graz y Rennes, dejaron puntos repartidos.

Para los seguidores ceutíes del fútbol español, la derrota del Celta es el resultado más reseñable de la jornada.

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