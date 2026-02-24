Tras el aclamado final de su primera entrega este lunes 23 de febrero, HBO ha desvelado la hoja de ruta para Dunk y Egg. La serie adaptará ‘La espada leal’, pero mantendrá las libertades creativas que ya han marcado distancias con la obra de George R. R. Martin.

La primera temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’ se ha despedido con una acogida excepcional, consolidándose como la precuela más íntima y sorprendente del universo de Juego de Tronos. Tras adaptar con éxito El caballero errante, la producción ya mira hacia el futuro de Dunk y Egg en una segunda tanda de episodios que promete expandir los horizontes de Poniente hacia el sur.

Formato y estructura de la temporada 2

HBO mantendrá la fórmula que tan bien ha funcionado en la primera entrega, apostando por un formato contenido que prioriza la narrativa sobre el espectáculo de grandes batallas:

• Número de episodios: La temporada contará con 6 capítulos.

• Duración: Los episodios serán variables, oscilando entre los 30 y los 60 minutos.

• Escenario principal: Tras el final de temporada, los protagonistas se dirigen hacia Dorne, región que servirá de nexo con los nuevos acontecimientos.

‘La espada leal’ y el peso de la Rebelión Fuegoscuro

Aunque la segunda temporada tomará como base la segunda novela corta de Martin, ‘La espada leal’, el equipo creativo ya ha advertido que no será una adaptación literal. La serie profundizará en las consecuencias de la Rebelión Fuegoscuro, un conflicto dinástico fundamental en la historia de los Siete Reinos que hasta ahora solo se había mencionado de pasada en la serie original y en La Casa del Dragón.

Cambios significativos respecto al material original

Uno de los puntos que más debate ha generado entre los lectores es el tratamiento de ciertos personajes. El equipo de la serie ha confirmado que seguirá explorando las divergencias narrativas iniciadas en la primera temporada.

Un ejemplo claro es la caracterización del príncipe Maekar Targaryen. Mientras que en los libros su actitud hacia la partida de su hijo Egg es distinta, en la serie se ha mostrado a un padre furioso y activo en su búsqueda. Según los creadores, este cambio no es casual y tendrá implicaciones directas en la trama de la segunda temporada, sugiriendo que la persecución de la corona sobre el dúo protagonista será un motor de tensión constante.