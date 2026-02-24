En un informe emitido este martes, 24 de febrero de 2026, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado a favor de la flexibilización del régimen penitenciario de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. El que fuera jefe del aparato militar de ETA ya disfruta de salidas de lunes a viernes, con la obligación de pernoctar en prisión, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Los motivos del Ministerio Público

La Fiscalía respalda la decisión del Gobierno Vasco —que ostenta las competencias en materia de prisiones— basándose en la evolución del interno en la cárcel de Martutene (San Sebastián). El escrito destaca dos factores determinantes:

Su participación activa en talleres que incluyen contacto directo con víctimas del terrorismo. Compromiso de sanación: La Fiscalía certifica un «compromiso serio» por parte de Aspiazu para apoyar a las víctimas en sus procesos de recuperación emocional.

Una exigencia adicional: El perdón a las víctimas en Francia

A pesar del apoyo a su salida diaria, el Ministerio Público ha introducido una condición relevante: exige que ‘Txeroki’ pida perdón explícitamente a las víctimas causadas en Francia. Cabe recordar que el exjefe etarra fue condenado en el país vecino por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007, acumulando allí penas de más de 30 años que se suman a los 377 años impuestos por la Audiencia Nacional en España.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado al juez de Vigilancia Penitenciaria que aclare si el empleo que desempeña el preso en el exterior tiene un objetivo terapéutico y de reinserción (tratamental) y no meramente productivo.

El horizonte de 2027

La Fiscalía recuerda en su informe que el cumplimiento definitivo de las penas de Aspiazu está previsto para octubre de 2027. Bajo el principio constitucional de que las penas deben estar orientadas a la «reeducación y reinserción social», el Ministerio Público considera «procedente» este paso hacia la semilibertad, siempre que se mantenga el control sobre su Programa Individualizado de Tratamiento.