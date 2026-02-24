En la víspera de uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada, el técnico de la AD Ceuta, José Juan Romero, ha comparecido ante los medios con un discurso que mezcla ambición, realismo y un profundo respeto por su próximo rival, el Córdoba CF. Con 38 puntos en el casillero, el conjunto caballa roza la permanencia virtual, pero Romero se niega a que su equipo caiga en la autocomplacencia.

El Córdoba, un «transatlántico» en el camino

Para el entrenador sevillano, el Córdoba no es un rival cualquiera. Ha destacado el «extraordinario potencial» del conjunto blanquiverde, tanto en lo colectivo como en lo individual, subrayando que su propuesta futbolística le «encanta».

«Para nosotros no es ninguna final, quizá para ellos más porque están hechos y tienen una exigencia para jugar playoffs e intentar subir. Pero la realidad es que ambos estamos luchando por el mismo objetivo», afirmó Romero, situando al Ceuta de tú a tú con uno de los históricos de la categoría.

Capa por Carlos Hernández: Cambio de piezas en la zaga

La baja por sanción (cinco amarillas) de Carlos Hernández obliga a Romero a mover el árbol. El elegido es Capa, un jugador al que el técnico ha calificado de «titán» y «vital en el vestuario». Según el míster, Capa aportará cualidades distintas que pueden ser beneficiosas para frenar el ataque cordobesista.

En cuanto a la portería, Romero mantuvo su habitual toque de humor y misterio: «Mañana me levantaré y, según para el lado que me levante, jugará Guille o Pedro», dejando en el aire una de las decisiones más disputadas del once titular.

El Ceuta, un «paraíso» para el futbolista

José Juan Romero también aprovechó para poner en valor el crecimiento institucional del club, asegurando que los prejuicios sobre jugar en la ciudad autónoma están desapareciendo:

Atractivo del club: «Si el futbolista no sabe que este es el paraíso de presente y futuro, se equivoca».

Parte médico y regresos

El técnico confirmó las ausencias por lesión de Marc Domènech (dos semanas de baja), Anuar y Campaña. En la cara positiva de la moneda, el equipo recupera a Konrad de la Fuente, ya disponible tras entrenar con el grupo, y a Marcos tras cumplir sanción.