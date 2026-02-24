Diego Pablo Simeone ha despejado las dudas en la previa del encuentro del Atlético de Madrid. Tras las rotaciones frente al Espanyol, el técnico argentino vuelve a apostar por su fichaje estrella, Julián Alvarez, quien partirá de inicio para formar una dupla de ataque que ilusiona a la parroquia rojiblanca junto al noruego Alexander Sorloth.

La apuesta por el «hombre gol»

Simeone lo tiene claro: Sorloth es ahora mismo innegociable. El delantero noruego, señalado por el Cholo como su hombre más en forma en la parcela ofensiva, se mantiene en punta para aprovechar su envergadura y racha goleadora. A su lado estará «La Araña», que recupera la titularidad con la misión de dinamizar el juego entre líneas y aportar la movilidad que le caracteriza.

Koke regresa para equilibrar el dibujo

La otra gran novedad en el esquema colchonero es el regreso del capitán, Koke Resurrección. Su entrada en el once no solo busca dar poso al centro del campo, sino que provoca un efecto dominó en el sistema:

Álex Baena se desplaza a la banda izquierda, asumiendo un rol de extremo con tendencia interior para aprovechar su visión de juego.

Giuliano Simeone se asienta en la derecha, aportando el sacrificio y la verticalidad que tanto gustan en el Metropolitano.

El banquillo de lujo: La consecuencia directa de esta apuesta es la suplencia de nombres de peso como Antoine Griezmann y Ademola Lookman, quienes esperarán su turno como revulsivos de lujo.

El XI confirmado del Atlético de Madrid:

El Atleti saltará al campo con un equipo equilibrado que mezcla veteranía y juventud, destacando la presencia de Pubill y Hancko en la retaguardia: