El temporal de lluvias en el área de Barcelona ha dejado un fallecido después de que los Bomberos localizaran el cuerpo de un hombre cuyo vehículo quedó atrapado por una riera en Olivella.

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El episodio de fuertes lluvias registrado en el área de Barcelona dejó este miércoles por la noche un fallecido tras un accidente relacionado con las inundaciones provocadas por el temporal.

Los Bomberos de la Generalitat localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en Olivella, en la comarca del Garraf, después de que su vehículo quedara atrapado por una riera.

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Según informó el cuerpo de emergencias, el cadáver fue encontrado a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por el agua, en una zona accesible. Posteriormente, los Mossos d’Esquadra confirmaron que la víctima era el conductor del automóvil.

La localización del cuerpo se produjo después de que los servicios de emergencia activaran la búsqueda de una persona arrastrada por el agua al pasar por una riera en la misma localidad.

El temporal llevó a Protección Civil de la Generalitat a enviar un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de varias comarcas ante la previsión de tiempo violento. El aviso afectó a zonas como el Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Alt Penedès y el Baix Penedès.

Las fuertes lluvias han provocado diferentes incidencias en Cataluña, con actuaciones de los servicios de emergencia relacionadas con acumulaciones de agua y problemas derivados del episodio meteorológico.