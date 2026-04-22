El banquillo del Santiago Bernabéu vuelve a ser el epicentro de todos los rumores en el fútbol europeo. Con la temporada entrando en su fase decisiva, el futuro de Álvaro Arbeloa pende de un hilo y las oficinas del Real Madrid se han convertido en un hervidero de llamadas, propuestas y ofrecimientos de alto nivel.

Entre la larga lista de candidatos que maneja la dirección deportiva, ha surgido un nombre que siempre genera impacto: José Mourinho.

El regreso de «The Special One» sobre la mesa

Según informa José Félix Díaz, el actual técnico del Benfica no ha cerrado la puerta a una segunda etapa en la capital española. A pesar de su salida agridulce en 2013, su excelente relación con Florentino Pérez y su eterno madridismo han facilitado que su agente, Jorge Mendes, haya puesto formalmente su nombre sobre la mesa.

Incluso se ha informado al club de la existencia de una cláusula liberatoria en su contrato con el club luso, lo que facilitaría una operación que hace unos años parecía imposible.

Una lista de élite para un banquillo exigente

Mourinho no es el único que suspira por Valdebebas. El Real Madrid está recibiendo una avalancha de ofrecimientos de los técnicos más cotizados del mundo:

Jurgen Klopp y Julian Nagelsmann : Perfiles alemanes de intensidad y metodología moderna.

y : Perfiles alemanes de intensidad y metodología moderna. Mauricio Pochettino : Un viejo deseo de la casa blanca que siempre ha estado en el radar.

: Un viejo deseo de la casa blanca que siempre ha estado en el radar. Massimiliano Allegri y Didier Deschamps: Opciones de experiencia contrastada y gestión de grandes vestuarios.

La situación de Arbeloa: Un futuro incierto

Aunque el club mantiene el discurso oficial de máximo respeto hacia Álvaro Arbeloa, la realidad es que su continuidad está «más lejos que cerca».

A favor de Arbeloa En contra de Arbeloa Gran imagen y competitividad en Champions League. La Liga se considera prácticamente perdida. ADN madridista y conocimiento de la casa. Cuestionamiento de ciertas decisiones tácticas clave. Respaldo de una parte del club. Falta de autoridad en momentos críticos del campeonato.

Conjura en el vestuario

La plantilla es consciente de que el club no está satisfecho con la actitud mostrada en el torneo doméstico. En los últimos días, se han producido dos reuniones de urgencia entre los jugadores para intentar salvar el honor del club en el tramo final de la competición. Saben que, más allá de los títulos, lo que está en juego es la imagen de la institución.

Por ahora, la orden en Valdebebas es clara: concentración absoluta hasta el 30 de junio. Sin embargo, el baile de nombres ya ha comenzado y la sombra de Mourinho vuelve a alargarse sobre el Bernabéu.