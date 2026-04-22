En una decisión que marca un punto de inflexión en el historial penitenciario de la banda, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha otorgado un permiso de seis días a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’.

El magistrado José Luis Castro ha validado la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de San Sebastián, basándose en la «positiva evolución» del interno, quien actualmente se encuentra en régimen de semilibertad.

Condiciones del permiso y control telemático

Dada la relevancia del perfil de Aspiazu, la justicia ha impuesto medidas estrictas para garantizar la seguridad de las víctimas:

Pulsera telemática: El exdirigente deberá portar un dispositivo de control si el lugar donde disfruta del permiso se encuentra dentro del radio de exclusión prohibido respecto a sus víctimas.

El exdirigente deberá portar un dispositivo de control si el lugar donde disfruta del permiso se encuentra dentro del radio de exclusión prohibido respecto a sus víctimas. Vigilancia: Sus movimientos estarán monitorizados para asegurar el cumplimiento estricto de las distancias legales.

Los motivos del auto: Arrepentimiento y fin de condena

La resolución, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, se apoya en varios pilares fundamentales que han facilitado el acceso a este beneficio penitenciario:

Cercanía de la libertad: Txeroki se licenciará de su condena en octubre de 2027. Asunción de responsabilidad: El magistrado destaca que el penado ha reconocido sus delitos. Petición de perdón: Se ha constatado una petición expresa de perdón a las víctimas. Repudio de la violencia: El auto subraya su rechazo total a la actividad delictiva y al uso de la violencia.

Perfil: De jefe militar a la semilibertad Garikoitz Aspiazu (Bilbao, 1973) fue el máximo responsable del aparato militar de ETA hasta su captura en 2008. Sobre él pesan condenas que suman 377 años de cárcel en España y más de 30 años en Francia, destacando su implicación en el atentado de Capbreton en 2007.

Esta decisión se enmarca en la hoja de ruta aplicada a los presos que aceptan la legalidad penitenciaria y cumplen con los requisitos de reinserción exigidos por la ley tras el fin de la actividad terrorista.