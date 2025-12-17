El Ceuta afronta el parón de diciembre con la permanencia garantizada y cerca de la zona de play-off de ascenso.

Independientemente del resultado que consiga este domingo en su visita al filial de la Real Sociedad, el equipo dirigido por José Juan Romero cerrará el año fuera de los puestos de descenso, cumpliendo así el objetivo principal de la temporada.

Tras un inicio complicado con tres derrotas consecutivas, el conjunto ceutí ha logrado recuperar terreno y se ha situado en la novena posición con 26 puntos, a seis de la zona de peligro y a solo dos del Burgos, que cierra la zona alta de la tabla. «Tenemos 26 puntos a estas alturas, y me parece una locura para lo que aspirábamos», reconoció el técnico sevillano tras el empate frente a Las Palmas este domingo.

El éxito del Ceuta se ha cimentado en la continuidad del bloque que disputó la pasada temporada en Primera Federación, sumado a incorporaciones acertadas como Marcos Fernández y José Joaquín Matos, máximos goleadores del equipo, y la experiencia de Anuar Tuhami.

Otro factor clave ha sido la solidez como local en el Alfonso Murube, con seis victorias en nueve partidos y un empate, convirtiéndose en el segundo mejor equipo de la categoría en su estadio, solo por detrás del Racing de Santander.

Aunque el mensaje dentro del club sigue siendo mantener los pies en la tierra y asegurar la permanencia lo antes posible, la ilusión por aspirar a metas mayores no desaparece, y los caballas sueñan con seguir peleando en la zona alta de la tabla en esta temporada histórica.