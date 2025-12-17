El Real Madrid afronta este martes la primera ronda de la Copa del Rey ante el Talavera de la Reina con una convocatoria marcada por los descansos, pero también por la presencia de su gran estrella ofensiva. Xabi Alonso no quiere sorpresas en el estreno copero y viajará con buena parte de los pesos pesados del vestuario, entre ellos Kylian Mbappé.

Las principales ausencias son las de Thibaut Courtois, Fede Valverde y Antonio Rüdiger. El técnico ha optado por dar descanso al guardameta belga, que ha disputado todos los minutos en lo que va de temporada, y al centrocampista uruguayo, en una situación similar de carga de partidos. En el caso del central alemán, la decisión responde a la necesidad de dosificarle tras salir recientemente de una lesión muscular importante. A ellos se suma la baja de última hora de Asencio, que se queda fuera por un proceso febril.

En el capítulo de regresos, destaca la inclusión de Dani Ceballos, que este lunes no pudo entrenarse debido a una gastroenteritis, pero finalmente entra en la lista. No ocurre lo mismo con Camavinga, que sigue sin estar recuperado de sus molestias en el sóleo y continúa al margen.

La gran noticia es la presencia de Mbappé, que será el principal atractivo del choque en Talavera. El delantero francés tiene un aliciente añadido: le restan dos partidos para marcar tres goles y alcanzar los 59 tantos en el año natural, igualando así el histórico registro de Cristiano Ronaldo.

La convocatoria también deja espacio para varios canteranos. Además de los porteros Fran González y Javi Navarro, viajarán con el primer equipo David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Cestero y Thiago. El conjunto blanco recorrerá los 128 kilómetros que separan Madrid de Talavera de la Reina para disputar este compromiso copero.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas.

Centrocampistas: Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago.

Delanteros: Vini, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.