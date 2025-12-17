LaLiga y los clubes españoles afrontarán el próximo mercado de fichajes con un nuevo marco normativo tras aprobarse una serie de modificaciones en el control económico. El objetivo es introducir mayor flexibilidad en situaciones concretas, sin renunciar al principio de sostenibilidad financiera que rige la competición: no gastar más de lo que se ingresa.

Entre las principales novedades destacan varios “comodines” destinados a proteger a jóvenes promesas, facilitar operaciones en Segunda División y permitir una mayor implicación de los propietarios en el desarrollo de la cantera y el fútbol femenino.

Renovaciones de canteranos en crecimiento

Una de las normas ya existentes se ajusta ahora con mayores límites. Hasta la fecha, los clubes podían renovar a un canterano sin cumplir el fair play financiero siempre que el jugador fuera menor de 24 años y llevara al menos tres temporadas en la entidad. Además, un comité debía certificar que el futbolista había experimentado una clara explosión deportiva y un aumento notable de su valor de mercado.

Con la nueva regulación, se introduce un comodín adicional: si el jugador a proteger lleva menos de un año en el primer equipo, podrá ser renovado incluso aunque el club esté excedido y no cumpla los requisitos previos.

Ingresos diferidos y límites salariales

LaLiga también ha aclarado el tratamiento de los ingresos procedentes de operaciones ordinarias, como patrocinios. Aunque estos acuerdos generen beneficios futuros, no servirán para incrementar el límite de coste de plantilla hasta que el dinero sea efectivamente cobrado. Quedan excluidas de esta norma las denominadas “palancas”.

Asimismo, se permitirá trasladar el beneficio de determinadas operaciones a la siguiente temporada. De este modo, si un club vende a un jugador en invierno, podrá reservar ese beneficio para utilizarlo en otra campaña, una excepción a la norma vigente hasta ahora.

Incentivos a la cantera y al fútbol femenino

De cara a la temporada 2026-27, los accionistas podrán aportar hasta dos millones de euros para invertir en cantera y/o fútbol femenino sin que esa cantidad compute en el límite salarial. El importe máximo será conjunto para ambas secciones y podrá reducirse en clubes con menor volumen de negocio.

Cambios en Segunda División

La categoría de plata contará con mayor flexibilidad en su control económico. A partir del próximo verano, los clubes podrán utilizar un comodín para saltarse la tasación obligatoria de un fichaje, siempre que el salario del jugador no supere 1,3 veces el óctuplo del SMI. Esta medida busca agilizar operaciones sin comprometer la transparencia salarial.

Palancas y ampliaciones de capital

En el caso de las palancas, si el porcentaje de cobro es inferior al 75%, LaLiga podrá exigir un informe de solvencia elaborado por un experto independiente. Además, se amplía el margen de las ampliaciones de capital, permitiendo incrementar por temporada hasta un 25% de la cifra de negocio, con un tope de seis millones de euros, una medida pensada especialmente para clubes de Segunda División.

Reducciones salariales para veteranos

Por último, LaLiga suaviza su postura ante las reducciones salariales. Aunque tradicionalmente se limitaban al 10%, ahora se aceptarán en el caso de jugadores veteranos que quieran continuar en su club: deberán tener al menos 36 años (38 si son porteros) y la rebaja no podrá superar los tres millones de euros ni el 3% de la cifra de negocio del club.

Con este paquete de medidas, LaLiga busca equilibrar control financiero, competitividad y protección del talento joven, adaptándose a las necesidades reales de los clubes sin comprometer la estabilidad del sistema.