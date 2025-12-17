La portería fue uno de los grandes focos de atención en la previa del duelo copero entre el Guadalajara y el Barcelona. La incógnita giraba en torno a la decisión de Hansi Flick: apostar por Szczesny o dar la oportunidad a Ter Stegen. Finalmente, el técnico alemán se decantó por su capitán con una idea clara en mente: comprobar si estaba preparado para volver a competir. La respuesta llegó sobre el césped.

Hacían 212 días que Ter Stegen no defendía la portería azulgrana. Desde aquel encuentro ante el Villarreal en el Olímpico de Montjuïc, el guardameta había permanecido alejado de los terrenos de juego tras pasar por el quirófano debido a sus problemas de espalda. A ello se sumaron ciertas tensiones con el club, derivadas del comunicado previo a su operación y de la previsión de una baja prolongada. Tras más de cuatro meses de inactividad, el alemán regresó decidido a demostrar que está plenamente recuperado.

Y lo logró. Ter Stegen firmó una actuación sólida, sin errores y transmitiendo seguridad en cada intervención. Aunque no tuvo demasiado trabajo, respondió con solvencia cuando fue exigido y dejó una de las acciones más destacadas del partido en el minuto 80, al desviar un potente disparo de Mendes que pudo significar el empate.

Pese a su buen rendimiento, Flick fue claro tras el encuentro. “Queríamos darle la oportunidad de jugar. Ha vuelto, pero solo para este partido. Es un buen siguiente paso”, explicó el técnico, dejando entrever que el alemán no tendrá continuidad esta temporada, con Joan García consolidado como titular.

La actuación de Ter Stegen llega en un momento clave, a menos de dos semanas de la apertura del mercado de invierno. Desde el club insisten en que no se moverán y que la decisión sobre su futuro recae en el propio jugador. En caso de salida, la opción más viable sería una cesión, dado el elevado salario del guardameta, del que el Barça tendría que asumir una parte.

Con el Mundial en el horizonte, Ter Stegen necesita minutos si quiere llegar a la cita. Su regreso en Guadalajara fue el primer paso. Ahora, el capitán azulgrana deberá decidir si continúa en el Spotify Camp Nou, asumiendo un rol secundario, o si busca una salida que le permita volver a sentirse protagonista.