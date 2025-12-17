El Ceuta cerrará el año este domingo con una complicada visita al filial de la Real Sociedad, pero lo hará sin su delantero más destacado, Marcos Fernández. El jugador catalán, máximo artillero del equipo con cinco goles, deberá cumplir sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla en el partido ante Las Palmas y no viajará a tierras vascas.

Fernández, cedido por el Espanyol, se ha consolidado como titular indiscutible desde la tercera jornada, debutando con gol en la visita al Racing a pesar de llegar directamente desde Barcelona sin haber entrenado con el equipo. Su ausencia deja a José Juan Romero ante un dilema, ya que las alternativas en ataque no generan plena confianza. Juanto Ortuño apenas ha contado con minutos esta temporada y suele entrar solo en las segundas partes, mientras que Samuel Obeng ha tenido una presencia prácticamente testimonial en las dos últimas jornadas. Uno de ellos tendrá que asumir la responsabilidad de cubrir a Fernández en Donosti.

Además de la sanción, en el Ceuta existe cierta preocupación por la posible salida de Marcos Fernández. Su buena temporada ha despertado el interés de otros clubes, y aunque su cláusula de rescisión es de 8 millones de euros, podría reducirse a 2 millones si hay acuerdo entre el Espanyol y el equipo interesado. Un rechazo del club catalán supondría, además, un incremento en el salario del jugador.

El Ceuta ya ha vivido situaciones similares en el pasado, como la salida de Efe Aghama al Cádiz tras destacar con los caballas. Por ello, el club continúa sondeando el mercado en busca de refuerzos, preparándose para cualquier eventualidad que pueda afectar a su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada.