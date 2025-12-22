La AD Ceuta FC alcanza el parón navideño dejando muy buenas sensaciones en su temporada de debut en LALIGA Hypermotion, asentado como un equipo competitivo y fiable dentro de una de las categorías más exigentes del fútbol español.

El conjunto caballa cierra esta primera parte del campeonato en una posición cómoda de la clasificación, fruto de un trabajo constante, una identidad clara sobre el terreno de juego y una notable capacidad para competir ante rivales históricos de la categoría. Lejos de conformarse, el Ceuta ha demostrado que puede plantar cara a cualquiera y mirar el futuro con ambición.

Mientras la lucha por el ascenso directo se mantiene muy apretada, con equipos como Racing de Santander, Las Palmas o Deportivo de La Coruña en la zona alta, el Ceuta se ha ganado su sitio y el respeto de la competición. La igualdad de la tabla invita al optimismo de cara a la segunda vuelta, donde una buena racha podría abrir la puerta a objetivos mayores.

Con el descanso navideño como punto de inflexión, el Ceuta afronta lo que resta de temporada con confianza, estabilidad y el respaldo de una afición que vuelve a creer. El balance es positivo y la sensación general es clara: este equipo compite, convence y sigue creciendo.