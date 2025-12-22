El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 ya está en marcha en el Teatro Real, y este año lo hace con cifras de récord. Con un total de 198 series en el bombo, la emisión alcanza los 2.772 millones de euros en premios, lo que supone un incremento de la masa económica en juego y, por tanto, más oportunidades de que la suerte toque a la puerta de los españoles.

Sin embargo, no todo el dinero cantado por los niños de San Ildefonso llega íntegro al banco. Es fundamental conocer la diferencia entre el premio «bruto» y el «neto» tras pasar por el filtro de la Agencia Tributaria.

Los premios mayores y el «pellizco» de Hacienda

Desde el año 2020, el mínimo exento de impuestos se sitúa en los 40.000 euros. Esto significa que solo los tres primeros premios tienen la obligación de tributar un 20% sobre la cantidad que exceda esa cifra.

Categoría Premio por décimo Lo que se lleva Hacienda Neto final al bolsillo 1.er Premio (El Gordo) 400.000 € 72.000 € 328.000 € 2.º Premio 125.000 € 17.000 € 108.000 € 3.er Premio 50.000 € 2.000 € 48.000 €

Premios exentos de impuestos (Cobro íntegro)

A partir del cuarto premio, los afortunados reciben la cantidad total, ya que no superan el umbral de los 40.000 euros:

Cuartos Premios (dos): 20.000 € al décimo.

al décimo. Quintos Premios (ocho): 6.000 € al décimo.

al décimo. La Pedrea: Es el premio más común, con 1.794 premios de 100 € al décimo (5 € por cada euro jugado).

Es el premio más común, con 1.794 premios de al décimo (5 € por cada euro jugado). Aproximaciones al Gordo: Los números anterior y posterior al primer premio reciben 2.000 € .

Los números anterior y posterior al primer premio reciben . Centenas y terminaciones: Los premios por coincidir con las centenas o las dos últimas cifras de los tres primeros premios suelen repartir 100 € por décimo.

Los premios por coincidir con las centenas o las dos últimas cifras de los tres primeros premios suelen repartir por décimo. Reintegro: Si la última cifra de tu décimo coincide con la del Gordo, recuperas los 20 € invertidos.

El impacto de las 198 series

El aumento en el número de series este 2025 ha permitido que el sorteo reparta el 70% de la recaudación, una de las cuotas más altas de su historia. Esto no solo favorece la aparición de más «Gordos» por todo el país, sino que multiplica las terminaciones y pedreas, haciendo que el sorteo sea más redistributivo.

Para aquellos que no resulten agraciados hoy, la administración de Loterías recuerda que la próxima gran cita con la suerte será el 6 de enero con el Sorteo de El Niño, conocido por tener una mayor probabilidad de reintegros.