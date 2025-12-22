La ciudad autónoma de Ceuta ha actualizado el listado de farmacias de guardia con el objetivo de garantizar la atención farmacéutica continuada a la ciudadanía fuera del horario habitual, incluidos fines de semana y festivos.

Este servicio resulta fundamental para asegurar el acceso a medicamentos y productos sanitarios en situaciones de urgencia, especialmente durante las horas en las que la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados.

Farmacias de Guardia

Las farmacias designadas para cubrir las distintas zonas y turnos son las siguientes:

Zona Centro:

Zurita C.B., que prestará servicio en el área céntrica de la ciudad, facilitando la atención a vecinos y visitantes que necesiten asistencia farmacéutica.

Lobato, encargada de cubrir la zona de Campo Exterior, asegurando el acceso a medicamentos a los residentes de esta parte de la ciudad.

Puya C.B., responsable de la guardia nocturna, permanecerá abierta durante la noche para atender urgencias farmacéuticas y necesidades sanitarias fuera del horario diurno.

Servicio esencial para la ciudadanía

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de hacer un uso responsable del servicio de farmacias de guardia, destinado principalmente a situaciones urgentes. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos informarse previamente sobre los horarios y localización exacta de cada establecimiento.