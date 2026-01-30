El AD Ceuta no contempla la salida de su joven delantero Marcos Fernández, pese a los rumores que han circulado en el mercado invernal de fichajes. El jugador, cedido por el Espanyol, ha firmado una campaña destacada con seis goles y sigue siendo una pieza clave para el equipo dirigido por José Juan Romero.

A pesar de que algunos medios, como Fabrizio Romano, apuntaron al posible interés de clubes europeos por Fernández, desde la entidad ceutí aseguran que no hay planes de repescarle desde el Espanyol, salvo “cataclismo”. El delantero, de 22 años, tiene contrato con el club perico hasta 2028 y una cláusula de rescisión de dos millones de euros, cifra que refleja tanto su potencial como su proyección futura.

En paralelo, el Ceuta ha oficializado la desvinculación de Manu Vallejo. El jugador de Chiclana y ex del Cádiz y Valencia, que llegó al club ceutí con altas expectativas, no logró consolidarse en el equipo. Durante su etapa en Ceuta apenas acumuló 67 minutos en cuatro partidos, incluida su única titularidad frente al Valladolid en la primera jornada.

La salida de Vallejo libera una ficha profesional, que podría ser utilizada para inscribir al delantero que el Ceuta lleva tiempo buscando: Nikolay Obolskii. El atacante ruso, actualmente en el Córdoba, se encuentra en negociaciones para conseguir la carta de libertad y cerrar su incorporación al club caballa, pendiente de la llegada de un nuevo delantero al equipo andaluz.

Con esta situación, el AD Ceuta refuerza su estabilidad en ataque y mantiene a su joven estrella, Marcos Fernández, como principal referencia ofensiva de cara a la segunda mitad de la temporada.