El Tribunal Supremo ha decidido transferir al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la indemnización de 10.000 euros que ya fue abonada previamente por el ex fiscal general del Estado.

Según el tribunal, se solicita a José Manuel González Amador que facilite su número de cuenta bancaria para poder recibir la cuantía correspondiente. La decisión se produce tras la resolución que reconoce el derecho a percibir dicha indemnización, aunque el pago inicial fue realizado por el antiguo responsable del Ministerio Público.

Esta medida pone fin al procedimiento administrativo que retrasaba la recepción efectiva del dinero, asegurando que el beneficiario reciba la compensación a la que tiene derecho.