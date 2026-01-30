El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió este jueves al dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, tras una crítica del multimillonario estadounidense sobre el reciente decreto de regularización de inmigrantes aprobado en España.

El mensaje de Sánchez, publicado a las 22:39 en su cuenta oficial de X, donde cuenta con dos millones de seguidores, decía: “Marte puede esperar, la humanidad no”. Se trata de una reacción directa al tuit de Musk publicado a las 14:53, en el que compartía un vídeo crítico sobre el decreto y comentaba con un escueto “Wow”.

El vídeo había sido subido previamente por el comentarista político malasio Ian Miles Cheong, conocido por su actividad en X. En él, Miles criticaba la medida del Gobierno, asegurando que se habría adoptado para “derrotar a la extrema derecha” y que consistía en “legalizar a medio millón de personas y acelerar su acceso a la ciudadanía, que para muchos podría tardar tan solo dos años”. Tras ser compartido por Musk, el vídeo alcanzó más de siete millones de visualizaciones.

Sin embargo, los hechos desmienten parcialmente estas afirmaciones. La ley española establece que los inmigrantes regularizados no pueden votar en elecciones generales ni autonómicas. Solo pueden participar en las elecciones municipales, y únicamente si cumplen ciertos requisitos: haber residido en España al menos cinco años, tener un convenio de reciprocidad con su país de origen, estar empadronados en el municipio y estar inscritos en el censo. Actualmente, los países con este convenio incluyen Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

El Real Decreto del Gobierno estima que la medida afectará a medio millón de personas en situación irregular, aunque algunas fuentes elevan esta cifra a más de 800.000. Solo las solicitudes de asilo suman más de 100.000, según datos de diciembre de 2025.

El decreto permitirá que los extranjeros que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre del año pasado obtengan autorización de residencia legal por un año, siempre que demuestren que llevan más de cinco meses en el país y no tengan antecedentes penales. Las solicitudes podrán presentarse desde abril hasta el 30 de junio, y el Gobierno se ha comprometido a que la tramitación no supere los tres meses.

Esta controversia pone de relieve la atención internacional que ha generado la política migratoria española y la rapidez con la que las redes sociales pueden amplificar críticas que a menudo se basan en información incompleta o mal interpretada.