El AD Ceuta logró rescatar un valioso empate ante la UD Las Palmas en el estadio Alfonso Murube gracias a un auténtico golazo de Matos en el minuto 89, cuando el partido parecía perdido. El tanto del lateral zurdo evitó la derrota y permitió a los ceutíes sumar un punto que refuerza la moral del equipo en una noche marcada por la tensión y las decisiones arbitrales.

El conjunto dirigido por José Juan Romero volvió a firmar una primera parte competitiva, aunque, una vez más, le faltó acierto en los metros finales. Las Palmas se adelantó con un gol de Clemente, ante el que poco pudo hacer Guille Vallejo, que previamente había evitado el tanto visitante con una buena intervención a Barcia.

En defensa, Carlos Hernández volvió a ser el líder, alcanzando los 300 partidos en Segunda División y completando otro encuentro sólido junto a Diego González. Aisar sufrió en su banda ante uno de los laterales más determinantes de la categoría, mientras que Rubén Díez y Cristian Rodríguez no tuvieron su día en la creación.

Koné fue el jugador más desequilibrante del Ceuta, aunque abusó en ocasiones de acciones individuales, y Marcos Fernández, muy vigilado por la zaga rival, vio la quinta amarilla en los minutos finales, lo que le impedirá jugar el próximo partido ante la Real Sociedad B en San Sebastián.

Cuando el encuentro agonizaba, Matos volvió a demostrar su enorme momento de forma con un espectacular disparo que se coló en la portería visitante, firmando su cuarto gol de la temporada y confirmándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Desde el banquillo, Anuar aportó trabajo y despliegue físico, Youness regresó con buenas sensaciones tras sus problemas físicos y Kuki Zalazar ayudó a refrescar el centro del campo en la recta final.

La nota negativa llegó en el tiempo añadido, cuando José Juan Romero fue expulsado por protestar y encararse con uno de los asistentes. El técnico vivió el choque con máxima intensidad y se expone a una sanción de entre dos y cuatro partidos.

El Ceuta cierra así el partido con sensaciones encontradas: buenas prestaciones, falta de gol y un punto que, gracias a Matos, puede resultar clave tanto en la clasificación como en la confianza del equipo.