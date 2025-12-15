José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta, se mostró contundente tras el empate (1-1) ante la UD Las Palmas al referirse a las quejas del conjunto canario sobre la disputa del encuentro. El técnico andaluz quiso poner en contexto las dificultades logísticas que vive su equipo durante la temporada y recordó que, pese a todo, los futbolistas siguen siendo “unos privilegiados”.

“Han tenido problemas para viajar y nosotros no hubiésemos tenido inconveniente en aplazarlo”, explicó Romero, antes de marcar diferencias: “Dicho esto, han venido en chárter directo desde Las Palmas, a cinco minutos de aquí. Nosotros hacemos viajes de 14 o 15 horas, llegamos a la una de la mañana del día anterior y jugamos a las doce del mediodía”. El entrenador reconoció haber comentado la situación con Luis García, técnico rival, y añadió que, pese a las quejas, el Ceuta ha aprendido a convivir con ese hándicap. “Los futbolistas pueden bajarse de un avión y jugar un partido. No tienen que poner ladrillos ni adoquines”, reflexionó.

En lo deportivo, Romero se marchó con sensaciones encontradas. “Me voy cabreado porque creo que el Ceuta ha merecido más”, afirmó. A su juicio, su equipo generó más y mejores ocasiones, mientras que Las Palmas aprovechó prácticamente la única clara que tuvo. “Hablo de un equipo extraordinario, candidato claro a subir. El primer tiempo fue nuestro; en el segundo tuvieron ellos sus mejores minutos porque tienen nivel de Primera, pero a partir del gol demostramos de qué pasta estamos hechos”, subrayó.

El técnico valoró especialmente la reacción de sus jugadores tras encajar el tanto y destacó el empuje final del Ceuta, que fue en busca del empate sin complejos. “En ese tramo solo existió un equipo. Estoy orgullosísimo de mis futbolistas. Tenemos 26 puntos, que es una locura. No sé si habrá un año en el que esté más orgulloso que este”, dijo, convencido además de que Las Palmas logrará el ascenso esta temporada.

Romero también tuvo palabras para Matos, autor del gol ceutí, al que elogió por su rendimiento y regularidad. “Está a un nivelazo. Lleva cuatro goles y es el segundo máximo goleador del equipo. Es un chico extraordinario, que trabaja cada día como el que más”, concluyó.

El empate ante uno de los grandes favoritos refuerza el buen momento del Ceuta y confirma, según su entrenador, que el equipo compite de tú a tú pese a las dificultades que arrastra fuera del terreno de juego.