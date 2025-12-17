El entrenador del AD Ceuta, José Juan Romero, podría enfrentarse a una sanción de hasta cuatro partidos tras su expulsión en el partido contra la UD Las Palmas. Según el acta del colegiado Muresan Muresan, Romero fue expulsado en el minuto 90+2 por “salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una decisión arbitral, y posteriormente encararse con el cuarto árbitro en actitud amenazante preguntándole: ‘¿Me vas a echar a mí?’”.

Este incidente podría derivar en una sanción de dos a cuatro partidos. La normativa de la Justicia Deportiva suele aplicar de manera estricta las expulsiones de entrenadores: los primeros dos partidos se aplican automáticamente por la tarjeta roja, mientras que el comportamiento considerado de “desconsideración hacia el asistente” podría sumar otros dos encuentros de suspensión.

No es la primera vez que Romero recibe una sanción. Anteriormente fue expulsado en Castellón y en un partido de Copa contra La Unión Atlético, cumpliendo ya sanciones que lo obligaron a seguir los partidos desde el palco.

Además de la posible sanción de Romero, el Ceuta tendrá otra baja importante para su próximo compromiso frente a la Real Sociedad B: Marcos Fernández acumuló su quinta tarjeta amarilla y no podrá participar en el encuentro. En su lugar, el técnico podría alinear a Obeng, Juanto o Manu Vallejo.

El partido ante Las Palmas también estuvo marcado por las dificultades del equipo visitante para llegar a Ceuta debido a la borrasca Emilia, que afectó al archipiélago canario. A pesar de los problemas logísticos, el encuentro se disputó en horario previsto, lo que generó algunas tensiones entre los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Rubén Díez, centrocampista del Ceuta, valoró la actuación del equipo tras el partido: “Estamos muy felices con estos 25 puntos en la primera vuelta. El objetivo sigue siendo claro: alcanzar los 50 puntos lo antes posible y disfrutar en el campo mientras tanto”.