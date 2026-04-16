A pesar de la buena imagen ofrecida en Champions tras eliminar a Mourinho y Guardiola, los números del técnico no superan a los de Xabi Alonso y el club pospone el veredicto hasta el final de la Liga.

El Real Madrid cierra una temporada de luces y sombras. Con la eliminación en el Allianz Arena y una distancia de nueve puntos respecto al Barcelona en Liga, el club blanco encara un año sin grandes trofeos en sus vitrinas. En este escenario, la continuidad de Álvaro Arbeloa se ha convertido en el debate principal en las oficinas de Valdebebas, aunque la directiva ha decidido no mover ficha de forma oficial hasta que termine el campeonato doméstico a finales de mayo.

Los números en la balanza

La comparativa estadística es uno de los puntos que genera más dudas sobre la gestión del técnico actual. Arbeloa no ha logrado mejorar los registros de su predecesor, Xabi Alonso:

Efectividad: Arbeloa presenta un 62% de victorias (13 de 21 partidos), frente al 71% que alcanzó el tolosarra.

Arbeloa presenta un 62% de victorias (13 de 21 partidos), frente al 71% que alcanzó el tolosarra. Derrotas: El equipo ha caído en el 33% de sus encuentros bajo el mando de Arbeloa, un porcentaje significativamente mayor al 18% de la etapa anterior.

El equipo ha caído en el 33% de sus encuentros bajo el mando de Arbeloa, un porcentaje significativamente mayor al 18% de la etapa anterior. Irregularidad en Liga: Los pinchazos ante equipos como Osasuna, Getafe, Mallorca o Girona han sentenciado las opciones al título, sumándose a la temprana eliminación en Copa ante el Albacete.

El aval de la Champions y la paz social

No todo son sombras en el análisis del club. Arbeloa cuenta a su favor con la competitividad mostrada en la Copa de Europa, donde logró imponerse a figuras como José Mourinho y Pep Guardiola antes de caer con honor ante el Bayern. Esta capacidad para competir en el torneo fetiche del madridismo es un factor que la directiva pondera positivamente.

Además, se le reconoce haber pacificado un vestuario que atravesaba conflictos internos. Jugadores como Vinicius, Bellingham o Valverde parecen haber encontrado mayor estabilidad, aunque han surgido nuevas tensiones con jóvenes como Huijsen o Asencio, y queda la duda sobre la comodidad de Mbappé, quien ofreció su mejor versión con Alonso.

Arbeloa: «Soy un hombre de la casa»

Tras la eliminación en Alemania, el técnico se mostró tranquilo y totalmente a disposición de la entidad. Arbeloa evitó entrar en especulaciones sobre su futuro personal, centrando su discurso en la decepción por no alcanzar la Decimosexta.

«No me preocupa en absoluto mi futuro. Entenderé perfectamente cualquier decisión que tome el club. Soy un hombre de la casa y solo quiero que el Real Madrid siga ganando», afirmó con rotundidad. Si el club decide prescindir de sus servicios para el primer equipo, el técnico deberá elegir entre regresar a la estructura de la cantera o iniciar una nueva aventura en solitario lejos de Chamartín.