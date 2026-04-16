La tensión en el Allianz Arena no terminó con el pitido final. La eliminación del Real Madrid a manos del Bayern de Múnich ha dejado una herida abierta en el vestuario blanco, personificada en la figura de su capitán, Dani Carvajal. Aunque el lateral no disputó ni un solo minuto del encuentro, su papel como líder se hizo notar de la forma más visceral tras la polémica expulsión de Eduardo Camavinga.

El detonante: Una roja que cambió el guion

El partido, que se encontraba en un equilibrio absoluto con la eliminatoria empatada, se rompió definitivamente cuando el colegiado mostró la segunda amarilla a Camavinga. ¿El motivo? Retener el balón tras haber cometido él mismo una falta.

Esta decisión arbitral fue el preludio del desastre para los de Ancelotti, ya que minutos después el Bayern aprovechó la superioridad numérica para anotar el gol que deja al Madrid fuera de la Champions League.

«Esto es por tu p… culpa»

Las cámaras de Movistar captaron el momento exacto de la crispación. Carvajal, visiblemente fuera de sí, se dirigió al árbitro al concluir el choque para recriminarle la gestión de la tangana posterior a la expulsión. Con el dedo índice por delante y una indignación incontenible, el capitán espetó:

“Esto es por tu p… culpa”, haciendo clara referencia a cómo la decisión arbitral encendió los ánimos y desestabilizó el cierre del encuentro.

Un vestuario en pie de guerra

La zona mixta fue un desfile de rostros serios y declaraciones cargadas de veneno contra el arbitraje. El sentimiento de injusticia es unánime entre los jugadores merengues:

Éder Militão: Calificó la decisión de «injusticia» total.

Calificó la decisión de «injusticia» total. Jude Bellingham: Fue más tajante, asegurando que «no puedes sacar dos amarillas así» y que lo vivido en el campo le parecía «una broma».

Fue más tajante, asegurando que «no puedes sacar dos amarillas así» y que lo vivido en el campo le parecía «una broma». Antonio Rüdiger: Prefirió el silencio tenso, afirmando que «era mejor no hablar en ese momento» para evitar sanciones mayores.

Prefirió el silencio tenso, afirmando que «era mejor no hablar en ese momento» para evitar sanciones mayores. Eduardo Camavinga: El protagonista de la acción abandonó el estadio sin realizar declaraciones, visiblemente afectado por una roja que marcó el rumbo de los cuartos de final.

El Real Madrid se despide de Europa con la sensación de haber sido penalizado por una interpretación arbitral rigurosa que, a juicio del vestuario, tiró por tierra el trabajo de toda una temporada.