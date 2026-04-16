El embajador de la escudería británica analiza el complejo momento del equipo desde el nuevo F1 Arcade de Madrid. Sin paños calientes, De la Rosa descarta «falsas ilusiones» y fía el futuro del AMR26 al trabajo constante y la evolución técnica junto a Honda.

Un mensaje directo a la afición: hechos, no palabras

Tras un inicio de temporada por debajo de las expectativas, Pedro de la Rosa ha querido conectar con el sentimiento de los seguidores de Aston Martin. En declaraciones exclusivas a AS, el barcelonés se mostró empático con el desencanto generalizado:

«La frustración de la afición es la frustración de todo el equipo. Que nadie piense que nos lo estamos tomando de otra forma. La entiendo y la sufro».

A pesar de la distancia actual con la cabeza de carrera, el embajador fue tajante sobre su postura comunicativa: «Se merecen hechos. Lo único que puedo prometer es trabajo». Para De la Rosa, el objetivo es claro: transformar ese «mal sabor de boca» en resultados tangibles sobre el asfalto en los próximos meses.

Las claves del desarrollo para Miami y el factor Honda

Contrario a la narrativa de que el parón de abril supone un «reinicio», De la Rosa sostiene que la Fórmula 1 es una evolución constante. Estas son las prioridades del equipo en la fábrica de Silverstone:

Integración con Honda: Trabajo intensivo para reducir las vibraciones de la unidad de potencia.

Trabajo intensivo para reducir las vibraciones de la unidad de potencia. Fiabilidad: El objetivo inmediato es asegurar que los pilotos terminen las carreras con margen técnico.

El objetivo inmediato es asegurar que los pilotos terminen las carreras con margen técnico. Desarrollo del AMR26: Aunque admitió que están «lejos de la cabeza», confirmó que el plan de mejoras sigue su curso para intentar ser competitivos este año.

Alonso, el líder que no se rinde

Uno de los puntos más destacados fue la defensa férrea de la actitud de Fernando Alonso. Lejos de mostrar un piloto desmotivado por los resultados, De la Rosa describió a un líder volcado en el proyecto:

Resiliencia: «No es un Fernando que esté decepcionado. Su mentalidad es: ‘Hay que trabajar y aquí estoy yo'».

«No es un Fernando que esté decepcionado. Su mentalidad es: ‘Hay que trabajar y aquí estoy yo'». Inspiración: El embajador calificó de «lujo» trabajar con el asturiano, destacando su disposición para arrimar el hombro en los momentos de mayor dificultad técnica.

Seguridad y espectáculo: El debate reglamentario

De cara al GP de Miami, la FIA y los equipos mantienen conversaciones para ajustar el reglamento. De la Rosa puso el foco en la seguridad tras los recientes incidentes en Suzuka:

«Lo que vimos con Bearman y Colapinto manifiesta que hay lagunas. Más allá del espectáculo, la seguridad no admite dudas. Se haga lo que se haga, la F1 va a ser mejor y más segura».

Con la mirada puesta en el 13 de septiembre, fecha del Gran Premio en Madrid, Aston Martin encara una carrera contrarreloj para demostrar que el proyecto liderado por Lawrence Stroll aún tiene mucho que decir en esta temporada 2026.