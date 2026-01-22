‘Boro’, el perro de una de las víctimas del accidente de trenes ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha sido finalmente rescatado y entregado a su familia este jueves, tras varios días de intensa búsqueda.

El servicio contra incendios de Andalucía, Infoca, informó que el can fue localizado por un grupo de bomberos forestales que lo habían estado buscando durante la jornada del miércoles.

La familia de Boro expresó su alivio y gratitud tras el reencuentro, asegurando que lo cuidarán «ya para toda la vida». Ana García, hermana de la dueña del perro y también afectada por el siniestro, había lanzado desde el primer momento un llamamiento público para encontrarlo. La búsqueda se difundió ampliamente en redes sociales con una fotografía de Boro y la advertencia de que «tiene que estar muy asustado».

El rescate de Boro pone fin a días de incertidumbre para la familia y refleja la colaboración entre servicios de emergencia y particulares en situaciones críticas.