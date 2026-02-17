El hemiciclo del Congreso de los Diputados acoge este martes un acto institucional presidido por los Felipe VI y Letizia Ortiz para conmemorar la Constitución española de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia del país tras superar la vigencia de la de 1876.

A la sesión conjunta de Congreso y Senado, que comenzará a las 12:30 horas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, asistirán representantes de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Sumar, Vox y Podemos. Por el contrario, han confirmado su ausencia formaciones como Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego.

Los monarcas serán recibidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otras autoridades. Tras los saludos institucionales en el Salón de los Pasos Perdidos, Armengol abrirá el acto y, posteriormente, el rey Felipe VI pronunciará un discurso ante diputados y senadores.

Exposición con documentos y fotografías históricas

Con motivo de la conmemoración, los reyes inaugurarán también en el Congreso la exposición «Nuestra Constitución más longeva», organizada por el Ministerio de la Presidencia y la Cámara Baja con fondos de la Agencia EFE y del propio archivo parlamentario.

La muestra reúne el ejemplar original de la Constitución de 1978, así como los documentos utilizados en actos históricos como el juramento del entonces Príncipe de Asturias en 1986, el de la Princesa de Asturias en 2023 y el empleado en la proclamación de Felipe VI.

El recorrido incluye cuarenta fotografías históricas que repasan el proceso constituyente, sus protagonistas y el referéndum de aprobación de la Carta Magna. Las imágenes, seleccionadas entre los más de doce millones de documentos del archivo de EFE, reflejan el contexto de diálogo y consenso que permitió la aprobación de la Constitución y los avances democráticos logrados en sus 47 años de vigencia.