La propuesta de Vox para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos no saldrá adelante debido al rechazo de Junts, que ha anunciado que no apoyará la iniciativa pese a coincidir en el rechazo al uso del velo en lugares públicos.

Junts ha explicado en un comunicado que presentará su propio proyecto de ley para regular esta cuestión, incluyendo la delegación de competencias estatales «en materia de seguridad e identificación de personas» y asegurando que será «rigurosa» y conforme a los estándares europeos. Según la formación catalana, su decisión de no respaldar la propuesta de Vox busca diferenciarse de lo que califican como «fascismo y populismo», defendiendo la libertad y seguridad de las mujeres.

La proposición de Vox

La iniciativa de Vox, debatida este martes en el Congreso de los Diputados, pretendía prohibir por ley el uso del burka y el nicab en espacios públicos o privados con proyección pública. Según la formación, este tipo de vestimenta supone «erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva» y un «grave riesgo para la seguridad».

El texto de la propuesta también contemplaba penas de hasta tres años de prisión para quienes impusieran de manera violenta, por intimidación o coacción el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de extranjeros que cometieran infracciones graves relacionadas con su imposición.

Aunque el Partido Popular había anunciado su apoyo a la iniciativa de Vox, el ‘no’ de Junts garantiza que la propuesta no será aprobada en esta fase parlamentaria.