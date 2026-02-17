El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a India para participar en una cumbre internacional sobre inteligencia artificial y reforzar las relaciones económicas con el país asiático. Durante la visita, el jefe del Ejecutivo mantendrá encuentros con inversores y autoridades para impulsar la llegada de capital indio a España.

La agenda incluye una reunión en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, en el marco del denominado Año Dual España-India, una iniciativa destinada a estrechar la cooperación política, económica y cultural entre ambos países.

Sánchez partirá tras asistir en el Congreso al acto institucional presidido por los reyes con motivo de la Constitución de 1978, y está previsto que llegue a la capital india en la mañana del miércoles, cuando iniciará su programa con un encuentro con inversores locales.

España como destino para la inversión

El Gobierno pretende aprovechar el viaje para presentar a España como un destino atractivo para los negocios, destacando el momento económico que, según el Ejecutivo, atraviesa el país. El foco se pondrá especialmente en sectores como la tecnología y las energías renovables.

Posteriormente, Sánchez se reunirá con Modi, con quien ya coincidió en octubre de 2024 en la ciudad de Vadodara para inaugurar una fábrica de Airbus en colaboración con la empresa india Tata. Ambos dirigentes consideran que esa cooperación industrial marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, que ahora se busca consolidar.

La visita cobra relevancia adicional tras el reciente acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y la India, que abre oportunidades para sectores españoles como el vinícola o el del aceite de oliva.

Cumbre internacional sobre IA

El jueves se celebrará la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, a la que está prevista la asistencia de una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el secretario general de la ONU, António Guterres.

En este foro, el presidente español defenderá el papel de España en el desarrollo de la inteligencia artificial y abogará por que la Organización de las Naciones Unidas tenga una función relevante en la gobernanza global de esta tecnología.

Sánchez viaja acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y por el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, además de una delegación de empresas tecnológicas españolas interesadas en reforzar su presencia en el mercado indio.