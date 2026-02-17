El litoral cantábrico y parte de Galicia permanecen este martes en alerta amarilla por mala mar, mientras que el archipiélago de Canarias está en el mismo nivel de aviso por la presencia de polvo en suspensión. Además, varias zonas del Pirineo y de la cordillera cantábrica mantienen avisos por riesgo de deshielo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El temporal marítimo afectará a lo largo de toda la cornisa cantábrica y a puntos del noroeste gallego, especialmente en la provincia de A Coruña y en la comarca de A Mariña, en Lugo. En estas áreas se prevé que el oleaje pueda alcanzar hasta los cinco metros de altura, lo que ha motivado la activación del aviso por riesgo bajo.

Riesgo de deshielo en zonas de montaña

La Aemet también mantiene el nivel amarillo por deshielos en áreas del Pirineo, principalmente en la Jacetania y el Alto Gállego, en la provincia de Huesca, así como en el Pirineo navarro y en la vertiente burgalesa de la cordillera cantábrica.

Estos avisos se deben al aumento de temperaturas que podría acelerar la fusión de nieve acumulada y generar crecidas de ríos o desprendimientos en zonas de montaña.

Calima en Canarias

En Canarias, la alerta se debe a la presencia de polvo en suspensión que reducirá la visibilidad hasta unos 3.000 metros. Las concentraciones más significativas de partículas se registrarán en torno a los 400 o 500 metros de altitud.

Las autoridades recomiendan precaución en la costa por el estado del mar y, en el caso del archipiélago, prestar atención a posibles afecciones respiratorias derivadas de la calima, especialmente entre personas vulnerables.