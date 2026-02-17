La decimosexta borrasca de la temporada impactará en España desde este miércoles con especial virulencia en el norte y el noroeste. El Gobierno aprueba ayudas de 7.000 millones de euros ante la sucesión de temporales que mantiene los cauces al límite.

España se prepara para el envite de Pedro, la decimosexta borrasca de una temporada que roza ya el máximo histórico de actividad meteorológica. El nuevo temporal, calificado de alto impacto, sacudirá la Península desde este miércoles y hasta el jueves, activando alertas en más de una docena de comunidades autónomas. La situación es de extrema vigilancia debido a que las nuevas precipitaciones y nevadas incidirán sobre terrenos ya anegados y ríos que, tras el reciente tren de borrascas y el deshielo, se encuentran al borde del desbordamiento.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Pedro dejará rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en Tarragona y un temporal marítimo con olas de siete metros en el litoral cantábrico. La llegada de una masa de aire frío y húmedo el jueves provocará un desplome de las temperaturas, situando la cota de nieve entre los 700 y 1.000 metros en los sistemas montañosos del norte.

Los cauces, en nivel de alarma rojo

La principal preocupación de las autoridades radica en la capacidad de los ríos para absorber el nuevo caudal. Actualmente, el Duero mantiene niveles de alarma rojos a su paso por ocho municipios de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora. En Galicia, el río Cabeiro en Redondela también se encuentra en nivel máximo de riesgo, mientras que otros ocho cauces gallegos permanecen bajo aviso amarillo.

En el centro peninsular, el Tajo a su paso por Toledo continúa en alerta roja, a pesar de un leve descenso del nivel en las últimas 48 horas. Por su parte, el Ebro registra una crecida ordinaria de 1.500 metros cúbicos por segundo a su paso por Zaragoza, lo que ya ha obligado al desalojo preventivo de la urbanización Torre Urzáiz.

Respuesta institucional y ayudas millonarias

Ante la gravedad de los daños causados por los temporales sucesivos, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que contempla ayudas superiores a los 7.000 millones de euros para los afectados. En el ámbito autonómico, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado el plan «Andalucía Actúa», dotado con más de 1.780 millones de euros para paliar los efectos de las inundaciones en provincias como Cádiz y Málaga.

La crisis meteorológica mantiene a 773 personas desalojadas de sus hogares y afecta a un total de 126 carreteras en toda la red nacional. Aunque se han registrado regresos puntuales en localidades como Grazalema o Benaoján, la llegada de Pedro este miércoles obliga a mantener todos los protocolos de emergencia activados ante el riesgo inminente de nuevos desbordamientos y cortes de suministro.